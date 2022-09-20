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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Коллаборанты Херсонской области инициируют проведение "референдума" о вступлении в РФ

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Коллаборант Сальдо объявил о "референдуме" в Херсонской области
Коллаборант Сальдо объявил о "референдуме" в Херсонской области
Фото: depositphotos.com

Так называемые власти Херсонской области приняли решение о проведении псевдореферендума о вхождении в состав России. Об этом 20 сентября сообщил в Telegram назначенный российскими оккупационными властями "губернатор" Херсонской области Владимир Сальдо.

"Рассмотрев обращения общественных организаций и жителей региона, руководство "администрации" Херсонской области приняло решение о проведении "референдума" о вхождении Херсонской области в состав Российской Федерации. Уверен, что руководство РФ примет итоги "референдума" и Херсонская область войдет в состав России, став полноправным субъектом единого государства", – написал он.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

20 июля координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил: США располагают информацией о том, что Россия планирует аннексию украинских территорий (Донецкой, Луганской, частично Херсонской и Запорожской областей) по сценарию, который она применяла в 2014 году с Крымом.

5 августа назначенный российскими оккупантами "замглавы военно-гражданской администрации области" Кирилл Стремоусов сообщил, что в Херсонской области решили "сделать паузу" в подготовке к "референдуму" о присоединении оккупированных территорий к России. 

Теги: Россия, Херсон, референдум, оккупация, Херсонская область, война России против Украины, Владимир Сальдо
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