Коллаборанты Херсонской области инициируют проведение "референдума" о вступлении в РФ

"Рассмотрев обращения общественных организаций и жителей региона, руководство "администрации" Херсонской области приняло решение о проведении "референдума" о вхождении Херсонской области в состав Российской Федерации. Уверен, что руководство РФ примет итоги "референдума" и Херсонская область войдет в состав России, став полноправным субъектом единого государства", – написал он.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

20 июля координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил: США располагают информацией о том, что Россия планирует аннексию украинских территорий (Донецкой, Луганской, частично Херсонской и Запорожской областей) по сценарию, который она применяла в 2014 году с Крымом.

5 августа назначенный российскими оккупантами "замглавы военно-гражданской администрации области" Кирилл Стремоусов сообщил, что в Херсонской области решили "сделать паузу" в подготовке к "референдуму" о присоединении оккупированных территорий к России.