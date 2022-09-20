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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боятся разгрома. Ермак назвал цель "референдумов" на оккупированных территориях

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Ермак прокомментировал планы оккупантов провести так называемый референдум
Ермак прокомментировал планы оккупантов провести так называемый референдум
Фото: president.gov.ua

"Референдумы" о присоединении к России, которые оккупанты планируют устроить на захваченных территориях Украины, свидетельствуют о страхе. Об этом написал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 20 сентября в Telegram.

"Наивный шантаж угрозами и страшилками "референдумов", "мобилизаций" от тех, кто умеет воевать только с детьми и мирными людьми..." – так Ермак описал действия оккупантов.

По его словам, это свидетельствует о том, что россияне боятся разгрома, поэтому прибегают к примитивным манипуляциям.

"Украина решит российский вопрос. Угрозу можно ликвидировать только силой", — пообещал глава ОП.

Контекст:

19 сентября так называемые общественные палаты "ЛНР" и "ДНР" приняли воззвания к своим главарям Леониду Пасечнику и Денису Пушилину, в которых попросили "немедленно" организовать на временно оккупированных украинских территориях в Луганской и Донецкой областях "референдумы" об их "присоединении" к России.

18 августа издание "Медуза" со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщило, что российское руководство неправильно оценило ситуацию в Украине и теперь размышляет о переносе "референдумов" на захваченных территориях о "присоединении к РФ" с сентября на зиму.

В сентябре оккупанты озвучили новую дату псевдореферендумов – 4 ноября, сообщил советник мэра Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко. Речь шла о "голосовании" на временно оккупированных территориях всех областей Украины.

Власти Херсонской области также приняли решение о проведении псевдореферендума о вхождении в состав России. Об этом 20 сентября заявил так называемый глава области Владимир Сальдо.

Теги: референдум
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