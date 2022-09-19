"Провести мобилизацию и объявить войну". Гайдай рассказал, как Россия может использовать "референдум"

"Оккупанты могут провести фейковый "референдум", наскоро как-то его слепить, признать "результаты". По результатам они все захотят вступить в состав РФ", – прогнозирует Гайдай.

Глава ОВА поясняет, что после "присоединения" оккупированных территорий к РФ деоккупация, к примеру, временно оккупированной украинской Луганской области, с точки зрения страны-оккупанта, будет "прямым нападением на Россию".

"Это позволит провести всеобщую мобилизацию, объявить войну. Потому что с мобилизацией (на данный момент. – "ГОРДОН") у них огромные проблемы. Набрать людей в нормальном количестве они не могут", – заявил Гайдай.

19 сентября так называемые общественные палаты "ЛНР" и "ДНР" приняли воззвания к своим главарям, Леониду Пасечнику и Денису Пушилину соответственно, в которых просят "немедленно" организовать на временно оккупированных украинских территориях в Луганской и Донецкой областях "референдумы" об их "присоединении" к России.

18 августа издание "Медуза" со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщило, что российское руководство неправильно оценило ситуацию в Украине и теперь размышляет о переносе "референдумов" на захваченных территориях о "присоединении к РФ" с сентября на зиму.

7 сентября оккупанты начали озвучивать новую дату псевдореферендумов – 4 ноября, сообщил советник мэра Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко. Речь шла о "голосовании" на временно оккупированных территориях всех областей Украины.

11 сентября "Медуза" сообщила, что начало подготовки к ноябрьскому "референдуму" должно было стартовать с 12 сентября, но после успешного контрнаступления ВСУ все эти планы "поставлены на стоп" и "о ноябре речь уже не идет". Новая дата незаконного референдума, как заявили источники издания, близкие к Кремлю, будет зависеть от хода боевых действий.