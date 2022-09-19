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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Провести мобилизацию и объявить войну". Гайдай рассказал, как Россия может использовать "референдум"

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Гайдай полагает, что Россия для "защиты" вновь "присоединенных" территорий может объявить всеобщею мобилизацию
Гайдай полагает, что Россия для "защиты" вновь "присоединенных" территорий может объявить всеобщею мобилизацию
Фото: Луганська ОВА / Гайдай Сергій / Telegram

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай считает, что Россия могла ускорить подготовку незаконных референдумов на оккупированных украинских территориях, чтобы впоследствии оправдать объявление всеобщей мобилизации. Такое мнение он высказал в комментарии "Радіо Свобода", опубликованном 19 сентября.

"Оккупанты могут провести фейковый "референдум", наскоро как-то его слепить, признать "результаты". По результатам они все захотят вступить в состав РФ", – прогнозирует Гайдай.

Глава ОВА поясняет, что после "присоединения" оккупированных территорий к РФ деоккупация, к примеру, временно оккупированной украинской Луганской области, с точки зрения страны-оккупанта, будет "прямым нападением на Россию".

"Это позволит провести всеобщую мобилизацию, объявить войну. Потому что с мобилизацией (на данный момент. – "ГОРДОН") у них огромные проблемы. Набрать людей в нормальном количестве они не могут", – заявил Гайдай.

19 сентября так называемые общественные палаты "ЛНР" и "ДНР" приняли воззвания к своим главарям, Леониду Пасечнику и Денису Пушилину соответственно, в которых просят "немедленно" организовать на временно оккупированных украинских территориях в Луганской и Донецкой областях "референдумы" об их "присоединении" к России.

18 августа издание "Медуза" со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщило, что российское руководство неправильно оценило ситуацию в Украине и теперь размышляет о переносе "референдумов" на захваченных территориях о "присоединении к РФ" с сентября на зиму.

7 сентября оккупанты начали озвучивать новую дату псевдореферендумов – 4 ноября, сообщил советник мэра Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко. Речь шла о "голосовании" на временно оккупированных территориях всех областей Украины.

11 сентября "Медуза" сообщила, что начало подготовки к ноябрьскому "референдуму" должно было стартовать с 12 сентября, но после успешного контрнаступления ВСУ все эти планы "поставлены на стоп" и "о ноябре речь уже не идет". Новая дата незаконного референдума, как заявили источники издания, близкие к Кремлю, будет зависеть от хода боевых действий.

Контекст:

В марте 2014 года Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума". В мае 2014 года были проведены "референдумы" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, по итогам которых террористы объявили о "государственной самостоятельности" и "независимости от Украины".

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году россияне оккупировали еще часть территории в ряде регионов. В Белом доме заявляли, что Россия планирует новую попытку аннексии украинских территорий по сценарию, который применяла в 2014 году с Крымом.

26 июля СБУ сообщила, что Россия начала активную фазу подготовки к новому псевдореферендуму в Украине, агитаторы, блогеры и "дружинники" активно занимаются пропагандой. В Офисе президента Украины заявляли, что "референдумы" на оккупированных территориях не состоятся, потому что они не будут под контролем РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский 18 августа заявил, что любой псевдореферендум РФ в Украине будет "ударом по лицу международного общества". 7 августа он говорил, что если Россия проведет псевдореферендумы на оккупированных территориях, то этим шагом закроет возможность переговоров с Украиной и свободным миром.

Теги: Россия, Донецк, Крым, Украина, Луганск, Луганская область, референдум, Донецкая область, Кремль, оккупация, мобилизация, аннексия, вторжение, Сергей Гайдай, ДНР, страна-агрессор, российская агрессия, голосование, война России против Украины, ЛНР, российские оккупанты, россияне
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