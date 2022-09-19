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Подоляк: Российские пропагандисты влюблены в "референдумы", как в панацею. Есть для них плохие новости

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Подоляк убежден, что "референдумы" на оккупированных территориях, тему которых вновь подняли российские пропагандисты, ничего не изменят
Подоляк убежден, что "референдумы" на оккупированных территориях, тему которых вновь подняли российские пропагандисты, ничего не изменят
Фото: president.gov.ua

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал 19 сентября в Twitter инициативу боевиков "ДНР" и "ЛНР" о "незамедлительном" проведении "референдума" о присоединении к РФ оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей Украины.

"Российские пропагандисты влюблены в "референдумы", как в панацею. Есть для них плохие новости. Есть глобальный консенсус и международное право. Оно однозначно: Донецк, Луганск, Крым – это Украина. Любые попытки перекрасить флаги – фикция, которая ничего не изменит ни для нас, ни для партнеров", – написал Подоляк.

19 сентября так называемые общественные палаты "ЛНР" и "ДНР" приняли воззвания к своим главарям, Леониду Пасечнику и Денису Пушилину соответственно, в которых просят "немедленно" организовать на временно оккупированных украинских территориях в Луганской и Донецкой областях "референдумы" об их "присоединении" к России.

18 августа издание "Медуза" со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщило, что российское руководство неправильно оценило ситуацию в Украине и теперь размышляет о переносе "референдумов" на захваченных территориях о "присоединении к РФ" с сентября на зиму.

7 сентября оккупанты начали озвучивать новую дату псевдореферендумов – 4 ноября, сообщил советник мэра Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко. Речь шла о "голосовании" на временно оккупированных территориях всех областей Украины.

11 сентября "Медуза" сообщила, что начало подготовки к ноябрьскому "референдуму" должно было стартовать с 12 сентября, но после успешного контрнаступления ВСУ все эти планы "поставлены на стоп" и "о ноябре речь уже не идет". Новая дата незаконного референдума, как заявили источники издания, близкие к Кремлю, будет зависеть от хода боевых действий.

Контекст:

В марте 2014 года Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума". В мае 2014 года были проведены "референдумы" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, по итогам которых террористы объявили о "государственной самостоятельности" и "независимости от Украины".

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году россияне оккупировали еще часть территории в ряде регионов. В Белом доме заявляли, что Россия планирует новую попытку аннексии украинских территорий по сценарию, который применяла в 2014 году с Крымом.

26 июля СБУ сообщила, что Россия начала активную фазу подготовки к новому псевдореферендуму в Украине, агитаторы, блогеры и "дружинники" активно занимаются пропагандой. В Офисе президента Украины заявляли, что "референдумы" на оккупированных территориях не состоятся, потому что они не будут под контролем РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский 18 августа заявил, что любой псевдореферендум РФ в Украине будет "ударом по лицу международного общества". 7 августа он говорил, что если Россия проведет псевдореферендумы на оккупированных территориях, то этим шагом закроет возможность переговоров с Украиной и свободным миром.

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