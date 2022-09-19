Подоляк: Российские пропагандисты влюблены в "референдумы", как в панацею. Есть для них плохие новости

Подоляк убежден, что "референдумы" на оккупированных территориях, тему которых вновь подняли российские пропагандисты, ничего не изменят Фото: president.gov.ua

"Российские пропагандисты влюблены в "референдумы", как в панацею. Есть для них плохие новости. Есть глобальный консенсус и международное право. Оно однозначно: Донецк, Луганск, Крым – это Украина. Любые попытки перекрасить флаги – фикция, которая ничего не изменит ни для нас, ни для партнеров", – написал Подоляк.

Ru-пропагандисти закохані в «референдуми» як панацею. Маю для них погані новини. Є глобальний консенсус та міжнародне право. Воно однозначне: Донецьк, Луганськ, Крим – це * . Будь-які спроби перефарбувати прапори – фікція, що нічого не змінить ні для нас, ні для партнерів. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 19, 2022

19 сентября так называемые общественные палаты "ЛНР" и "ДНР" приняли воззвания к своим главарям, Леониду Пасечнику и Денису Пушилину соответственно, в которых просят "немедленно" организовать на временно оккупированных украинских территориях в Луганской и Донецкой областях "референдумы" об их "присоединении" к России.

18 августа издание "Медуза" со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщило, что российское руководство неправильно оценило ситуацию в Украине и теперь размышляет о переносе "референдумов" на захваченных территориях о "присоединении к РФ" с сентября на зиму.

7 сентября оккупанты начали озвучивать новую дату псевдореферендумов – 4 ноября, сообщил советник мэра Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко. Речь шла о "голосовании" на временно оккупированных территориях всех областей Украины.

11 сентября "Медуза" сообщила, что начало подготовки к ноябрьскому "референдуму" должно было стартовать с 12 сентября, но после успешного контрнаступления ВСУ все эти планы "поставлены на стоп" и "о ноябре речь уже не идет". Новая дата незаконного референдума, как заявили источники издания, близкие к Кремлю, будет зависеть от хода боевых действий.