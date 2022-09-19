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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Россия хотела провести "референдум" в Харьковской области в ноябре и "нарисовать" 75% за вступление в РФ – СМИ

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Журналисты получили "Стратегию", по которой оккупанты хотели провести в Харьковской области псевдореферендум
Журналисты получили "Стратегию", по которой оккупанты хотели провести в Харьковской области псевдореферендум
Фото: radiosvoboda.org

В Кремле планировали провести на временно захваченной территории Харьковской области псевдореферендум по присоединению к России в начале ноября. Об этом сообщают журналисты "Радіо Свобода" со ссылкой на соответствующую "Стратегию", полученную от источников в разведке.

Согласно документу, "голосование" должно было проходить в течение семи дней – с 1-го по 7 ноября. Результат, прописанный в "Стратегии", – 75% за присоединение к России.

В документе указано, что в целом "проголосовать" должны 142 тыс. избирателей, из которых более 100 тыс. – "за".

Журналисты подчеркивают, что "Стратегия" разработана недавно, поскольку в ней указана карта линии фронта по состоянию на 24 августа. Среди рисков, отмечаемых организаторами "референдума", – отсутствие кадров для работы в избирательных комиссиях и проукраинские настроения населения.

Авторы документа предлагали пропагандировать перспективы вхождения в состав России с акцентом на экономические и социальные выгоды и поддерживать тезис, что присоединение всей Харьковской области неизбежно.

В "Стратегии" расписаны несколько этапов так называемой пиар-кампании. Главные слоганы – "Скажи России "да" и "Россия здесь навсегда".

Пропагандировать псевдореферендум также планировали с помощью православных праздников. В частности, 21 сентября на оккупированной на тот момент части Харьковской области должен был состояться крестный ход в его поддержку, а с 1-го по 6 ноября, в дни так называемого голосования, они должны были проходить каждый день.

Есть в документе и так называемый гимн "референдума" со словами "Скажи России "так". Перед Богом мы один народ".

Контекст:

В начале сентября украинские военные начали контрнаступление, в том числе на харьковском направлении. За последние дни ВСУ взяли под контроль десятки населенных пунктов в Харьковской области. В частности, освобождена Балаклея, украинские подразделения зашли в Купянск и Изюм, продолжается освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов.

14 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в результате контрнаступления Вооруженных сил Украины в Харьковской области были деоккупированы около 388 населенных пунктов.

По данным Минобороны Украины на 14 сентября, начиная с 6 сентября ВСУ удалось освободить в Харьковской области около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, референдум, война, Харьковская область, российские оккупанты
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