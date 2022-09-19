Россия хотела провести "референдум" в Харьковской области в ноябре и "нарисовать" 75% за вступление в РФ – СМИ

Согласно документу, "голосование" должно было проходить в течение семи дней – с 1-го по 7 ноября. Результат, прописанный в "Стратегии", – 75% за присоединение к России.
В документе указано, что в целом "проголосовать" должны 142 тыс. избирателей, из которых более 100 тыс. – "за".
Журналисты подчеркивают, что "Стратегия" разработана недавно, поскольку в ней указана карта линии фронта по состоянию на 24 августа. Среди рисков, отмечаемых организаторами "референдума", – отсутствие кадров для работы в избирательных комиссиях и проукраинские настроения населения.
Авторы документа предлагали пропагандировать перспективы вхождения в состав России с акцентом на экономические и социальные выгоды и поддерживать тезис, что присоединение всей Харьковской области неизбежно.
В "Стратегии" расписаны несколько этапов так называемой пиар-кампании. Главные слоганы – "Скажи России "да" и "Россия здесь навсегда".
Пропагандировать псевдореферендум также планировали с помощью православных праздников. В частности, 21 сентября на оккупированной на тот момент части Харьковской области должен был состояться крестный ход в его поддержку, а с 1-го по 6 ноября, в дни так называемого голосования, они должны были проходить каждый день.
Есть в документе и так называемый гимн "референдума" со словами "Скажи России "так". Перед Богом мы один народ".
В начале сентября украинские военные начали контрнаступление, в том числе на харьковском направлении. За последние дни ВСУ взяли под контроль десятки населенных пунктов в Харьковской области. В частности, освобождена Балаклея, украинские подразделения зашли в Купянск и Изюм, продолжается освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов.
14 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в результате контрнаступления Вооруженных сил Украины в Харьковской области были деоккупированы около 388 населенных пунктов.
По данным Минобороны Украины на 14 сентября, начиная с 6 сентября ВСУ удалось освободить в Харьковской области около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.