Россия хотела провести "референдум" в Харьковской области в ноябре и "нарисовать" 75% за вступление в РФ – СМИ

Журналисты получили "Стратегию", по которой оккупанты хотели провести в Харьковской области псевдореферендум Фото: radiosvoboda.org

Согласно документу, "голосование" должно было проходить в течение семи дней – с 1-го по 7 ноября. Результат, прописанный в "Стратегии", – 75% за присоединение к России.

В документе указано, что в целом "проголосовать" должны 142 тыс. избирателей, из которых более 100 тыс. – "за".

Журналисты подчеркивают, что "Стратегия" разработана недавно, поскольку в ней указана карта линии фронта по состоянию на 24 августа. Среди рисков, отмечаемых организаторами "референдума", – отсутствие кадров для работы в избирательных комиссиях и проукраинские настроения населения.

Авторы документа предлагали пропагандировать перспективы вхождения в состав России с акцентом на экономические и социальные выгоды и поддерживать тезис, что присоединение всей Харьковской области неизбежно.

В "Стратегии" расписаны несколько этапов так называемой пиар-кампании. Главные слоганы – "Скажи России "да" и "Россия здесь навсегда".

Пропагандировать псевдореферендум также планировали с помощью православных праздников. В частности, 21 сентября на оккупированной на тот момент части Харьковской области должен был состояться крестный ход в его поддержку, а с 1-го по 6 ноября, в дни так называемого голосования, они должны были проходить каждый день.

Есть в документе и так называемый гимн "референдума" со словами "Скажи России "так". Перед Богом мы один народ".