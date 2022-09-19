В месте массового захоронения в Изюме эксгумировали тела уже 146 погибших, среди них двое детей – Синегубов

"Эксгумировано 146 тел, подавляющее большинство из которых – это гражданские лица, в том числе двое детей. У части погибших есть признаки насильственной смерти, есть тела со связанными руками и следами пыток. У умерших также обнаружены минно-взрывные травмы, осколочные и колото-резаные ранения", – написал он.

Синегубов отметил, что тела всех погибших направляют на экспертизу для выяснения точной причины смерти.

"Об ужасных преступлениях российских оккупантов в Харьковской области должен знать весь мир. А собранные доказательства обязательно будут использованы в международных судах, чтобы наказать военных преступников!" – написал глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)