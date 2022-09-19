В месте массового захоронения в Изюме эксгумировали тела уже 146 погибших, среди них двое детей – Синегубов

"Эксгумировано 146 тел, подавляющее большинство из которых – это гражданские лица, в том числе двое детей. У части погибших есть признаки насильственной смерти, есть тела со связанными руками и следами пыток. У умерших также обнаружены минно-взрывные травмы, осколочные и колото-резаные ранения", – написал он.
Синегубов отметил, что тела всех погибших направляют на экспертизу для выяснения точной причины смерти.
"Об ужасных преступлениях российских оккупантов в Харьковской области должен знать весь мир. А собранные доказательства обязательно будут использованы в международных судах, чтобы наказать военных преступников!" – написал глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После деоккупации Изюма в начале сентября обнаружили массовое захоронение людей. По данным полиции, там около 455 могил. Точное количество тел в могилах пока неизвестно, так как эксгумация еще продолжается, говорил президент Украины Владимир Зеленский.
Среди тел гражданских, которые эксгумировали 16 сентября, есть несколько тел с завязанными за спиной руками, а один человек похоронен с веревкой на шее, рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Обнаружено также захоронение военнослужащих: 17 человек, у части из них есть следы пыток, сказал Зеленский.
Президент Украины 16 сентября в очередной раз призвал мировое сообщество признать РФ страной – спонсором терроризма. "Вы видели Бучу, Мариуполь, теперь Изюм. Сколько это может продолжаться? Сколько еще таких мест должны создать российские террористы, прежде чем мир их остановит?" – сказал он.
Массовые захоронения в Изюме – подтверждение того, что Россия является страной-террористом, заявили в МИД Латвии.
США, как и Евросоюз, осудили зверства россиян в Изюме, но о признании терроризма со стороны РФ не говорили.