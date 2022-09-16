Следователи начали работу над эксгумацией массового захоронения в Изюме – глава Нацполиции

В массовом захоронении в Изюме насчитали 445 могил Фото: Настоящее время / Telegram

"Характер телесных повреждений, причины смерти будем устанавливать, это работа не на одну неделю", – отметил Клименко.

Он уточнил, чтобы эти тела были зарыты с марта, необходимо эксгумировать и идентифицировать каждое тело.

Клименко добавил, что оккупанты занимались вандализмом – они расстреливали памятники, которые находились на городском кладбище.

Помимо массового захоронения, на деоккупированной территории обнаружены тела около 50 погибших гражданских, сообщил Клименко.

"Около 50 человек на территории Харьковской области гражданских, которые были найдены за эту неделю", – сказал Клименко.