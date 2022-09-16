Следователи начали работу над эксгумацией массового захоронения в Изюме – глава Нацполиции

"Характер телесных повреждений, причины смерти будем устанавливать, это работа не на одну неделю", – отметил Клименко.
Он уточнил, чтобы эти тела были зарыты с марта, необходимо эксгумировать и идентифицировать каждое тело.
Клименко добавил, что оккупанты занимались вандализмом – они расстреливали памятники, которые находились на городском кладбище.
Помимо массового захоронения, на деоккупированной территории обнаружены тела около 50 погибших гражданских, сообщил Клименко.
"Около 50 человек на территории Харьковской области гражданских, которые были найдены за эту неделю", – сказал Клименко.
Российские захватчики заблокировали Изюм в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. По данным горсовета, более 80% инфраструктуры уничтожено. С начала апреля Изюм был оккупирован.
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. В видеообращении вечером 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные освобождают Изюм.
15 сентября полиция сообщила, что в деоккупированном Изюме найдено массовое захоронение.