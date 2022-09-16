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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Следователи начали работу над эксгумацией массового захоронения в Изюме – глава Нацполиции

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В массовом захоронении в Изюме насчитали 445 могил
В массовом захоронении в Изюме насчитали 445 могил
Фото: Настоящее время / Telegram

В Изюме Харьковской области начали работу группы следователей и экспертов на территории массового захоронения украинских граждан (около 445 могил). Об этом рассказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко на брифинге 16 сентября, который транслировала страница Нацполиции в Facebook.

"Характер телесных повреждений, причины смерти будем устанавливать, это работа не на одну неделю", – отметил Клименко.

Он уточнил, чтобы эти тела были зарыты с марта, необходимо эксгумировать и идентифицировать каждое тело.

Клименко добавил, что оккупанты занимались вандализмом – они расстреливали памятники, которые находились на городском кладбище.

Помимо массового захоронения, на деоккупированной территории обнаружены тела около 50 погибших гражданских, сообщил Клименко.

"Около 50 человек на территории Харьковской области гражданских, которые были найдены за эту неделю", – сказал Клименко.

Контекст:

Российские захватчики заблокировали Изюм в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. По данным горсовета, более 80% инфраструктуры уничтожено. С начала апреля Изюм был оккупирован.

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. В видеообращении вечером 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные освобождают Изюм.

15 сентября полиция сообщила, что в деоккупированном Изюме найдено массовое захоронение.

Теги: полиция, Харьковская область, российская агрессия, война России против Украины, массовые захоронения, Игорь Клименко
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