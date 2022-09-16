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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На освобожденных территориях Харьковской области обнаружено 10 пыточных – Нацполиция

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Оккупанты устраивали пыточные в административных зданиях оккупированных городов
Оккупанты устраивали пыточные в административных зданиях оккупированных городов
Фото предоставлено пресс-службой президента

На территории Харьковской области было обнаружено 10 мест, где оккупанты пытали украинцев. Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко на брифинге 16 сентября, который транслировала страница Нацполиции в Facebook.

Клименко отметил, что оккупанты совершили множество преступлений против мирного населения.

"На сегодняшний день могу говорить о наличии минимум 10 пыточных на территории населенных пунктов [Харьковской области]. Две пыточных – в Балаклее, первая находилась на территории отделения полиции. Это полуподвальное помещение изолятора временного содержания, где в камерах находилось около 40 человек. Срок нахождения в этих камерах — от семи до 48 дней", – сказал Клименко.

Одна из камер была предназначена для женщин, их там было восемь человек, добавил Клименко. Никаких санитарно-гигиенических условий не было, людей выводили в туалет дважды в сутки.

В этом отделении полиции размещалось несколько подразделений россиян: ОМОН из Тольятти, ФСБ, военные так называемой "ЛНР" охраняли внешний периметр, также были представители Росгвардии.

Вторая пыточная находилась в типографии, она была более жестокой, рассказал Клименко. Ее украинцы боялись еще больше. Туда привезли пластиковые боксы из здания Балаклейского суда, и в них держали людей. Их пытали током, были найдены также молотки и удавки, рассказал глава Нацполиции.

На территории Изюма находилось шесть пыточных — в Центре предоставления административных услуг, в зданиях СБУ, прокуратуры, полиции. Там сейчас также документируются военные преступления врага.

В Харьковскую область после деоккупации было направлено более тысячи работников Нацполиции. На данный момент в области работает более 30 следственно-оперативных групп. По словам Клименко, за последнюю неделю украинские правоохранители открыли 204 уголовных производства, связанных с военными преступлениями, совершенными оккупантами.

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. Им не удалось захватить Харьков, однако они ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по областному центру и другим населенным пунктам области.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. 

По данным Минобороны Украины, в Харьковской области ВСУ с 6-го по 14 сентября освободили около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.

С начала деоккупации в Харьковской области по состоянию на 15 сентября полиция зарегистрировала 41 военное преступление.

16 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Вооруженные силы Украины освободили от российских захватчиков практически всю территорию Харьковской области.

Теги: Харьковская область, пытки, российская агрессия, война России против Украины, Национальная полиция, Игорь Клименко, российские оккупанты, деоккупация, военное преступление
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