На освобожденных территориях Харьковской области обнаружено 10 пыточных – Нацполиция

Клименко отметил, что оккупанты совершили множество преступлений против мирного населения.

"На сегодняшний день могу говорить о наличии минимум 10 пыточных на территории населенных пунктов [Харьковской области]. Две пыточных – в Балаклее, первая находилась на территории отделения полиции. Это полуподвальное помещение изолятора временного содержания, где в камерах находилось около 40 человек. Срок нахождения в этих камерах — от семи до 48 дней", – сказал Клименко.

Одна из камер была предназначена для женщин, их там было восемь человек, добавил Клименко. Никаких санитарно-гигиенических условий не было, людей выводили в туалет дважды в сутки.

В этом отделении полиции размещалось несколько подразделений россиян: ОМОН из Тольятти, ФСБ, военные так называемой "ЛНР" охраняли внешний периметр, также были представители Росгвардии.

Вторая пыточная находилась в типографии, она была более жестокой, рассказал Клименко. Ее украинцы боялись еще больше. Туда привезли пластиковые боксы из здания Балаклейского суда, и в них держали людей. Их пытали током, были найдены также молотки и удавки, рассказал глава Нацполиции.

На территории Изюма находилось шесть пыточных — в Центре предоставления административных услуг, в зданиях СБУ, прокуратуры, полиции. Там сейчас также документируются военные преступления врага.

В Харьковскую область после деоккупации было направлено более тысячи работников Нацполиции. На данный момент в области работает более 30 следственно-оперативных групп. По словам Клименко, за последнюю неделю украинские правоохранители открыли 204 уголовных производства, связанных с военными преступлениями, совершенными оккупантами.