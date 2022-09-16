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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области семилетний мальчик полгода провел в оккупации без родителей

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Мама полгода не видела сына
Мама полгода не видела сына
Фото: Поліція Харківської області / Telegram

Семилетний Максим полгода провел в оккупации без родителей. 15 сентября харьковская полиция вернула ребенка матери. Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области в Telegram.

В полиции рассказали, что перед началом полномасштабного вторжения России в Украину родители отправили мальчика погостить к бабушке и дедушке в село Липцы Харьковской области.

После вторжения РФ село оказалось под оккупацией, увезти ребенка в Харьков к родителям не было возможности.

Украинские Вооруженные силы освободили Липцы 13 сентября.

15 сентября полицейские из ювенальной службы узнали о Максиме, и в тот же день мальчика отвезли в Харьков и передали матери.

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. Им не удалось захватить Харьков, однако они ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по областному центру и другим населенным пунктам области.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.

14 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины в Харьковской области были деоккупированы около 388 населенных пунктов.

По данным Минобороны Украины на 14 сентября, начиная с 6 сентября ВСУ удалось освободить в Харьковской области около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.

14 сентября глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что под оккупацией остается 6% территории Харьковской области, полностью деоккупировано 16 общин, еще семь общин деоккупированы частично.

Теги: Россия, Украина, полиция, оккупация, Харьковская область, дети, ВСУ, война России против Украины, полицейский, родители, деоккупация, контрнаступление
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