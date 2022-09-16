В Харьковской области семилетний мальчик полгода провел в оккупации без родителей

В полиции рассказали, что перед началом полномасштабного вторжения России в Украину родители отправили мальчика погостить к бабушке и дедушке в село Липцы Харьковской области.

После вторжения РФ село оказалось под оккупацией, увезти ребенка в Харьков к родителям не было возможности.



Украинские Вооруженные силы освободили Липцы 13 сентября.



15 сентября полицейские из ювенальной службы узнали о Максиме, и в тот же день мальчика отвезли в Харьков и передали матери.