В Харьковской области семилетний мальчик полгода провел в оккупации без родителей

В полиции рассказали, что перед началом полномасштабного вторжения России в Украину родители отправили мальчика погостить к бабушке и дедушке в село Липцы Харьковской области.
После вторжения РФ село оказалось под оккупацией, увезти ребенка в Харьков к родителям не было возможности.
Украинские Вооруженные силы освободили Липцы 13 сентября.
15 сентября полицейские из ювенальной службы узнали о Максиме, и в тот же день мальчика отвезли в Харьков и передали матери.
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. Им не удалось захватить Харьков, однако они ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по областному центру и другим населенным пунктам области.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.
14 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины в Харьковской области были деоккупированы около 388 населенных пунктов.
По данным Минобороны Украины на 14 сентября, начиная с 6 сентября ВСУ удалось освободить в Харьковской области около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.
14 сентября глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что под оккупацией остается 6% территории Харьковской области, полностью деоккупировано 16 общин, еще семь общин деоккупированы частично.