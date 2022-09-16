ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Начальник" оккупационной "народной милиции Балаклеи" взят под стражу

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Коллаборант в Балаклее согласился возглавить оккупационную "милицию"
Коллаборант в Балаклее согласился возглавить оккупационную "милицию"
Фото: ssu.gov.ua

Следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении "начальнику" оккупационной милиции города Балаклея Харьковской области. Об этом 16 сентября написала пресс-служба СБУ.

По материалам следствия, 48-летний житель Балаклеи в апреле этого года согласился на предложение российских оккупационных войск и провозгласил себя "начальником" так называемой "народной милиции Балаклеи".

Как руководитель псевдоправоохранительного органа с апреля по сентябрь коллаборант принимал на службу новых сотрудников, организовывал дежурства на объектах критической инфраструктуры, в том числе совместно с оккупантами.

После того, как Вооруженные силы Украины начали контрнаступление в Харьковской области, "начальник милиции" пытался бежать в "ЛНР", но в Купянске его задержали сотрудники Государственного бюро расследований.

"Похоже, оккупанты не так уж доверяли балаклейскому перебежчику: служебное удостоверение, которое ему выдали, было действительно только до конца этого года", – сообщили в СБУ.

Следователи СБУ квалифицировали действия "начальника милиции" по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (добровольные занятия гражданином Украины должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории). Ему сообщили о подозрении. Коллаборанту грозит от 12 до 15 лет лишения свободы.

Пресс-служба Харьковской областной прокуратуры сообщила 16 сентября в Telegram, что по ходатайству прокуроров областной прокуратуры подозреваемый взят под стражу без права внесения залога.

Досудебное расследование проводит Управление СБУ в Харьковской области.

Контекст:

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. 

В Харьковской области ВСУ за время контрнаступления освободили 388 населенных пунктов, это порядка 8,5 тыс. км² территории, на которой проживают 150 тыс. человек, сообщила 14 сентября замминистра обороны Анна Маляр. 

В частности, были освобождены Балаклея и Изюм, украинские подразделения зашли в Купянск и Волчанск

С начала деоккупации в Харьковской области по состоянию на 15 сентября полиция зарегистрировала 41 военное преступление.

15 сентября в СБУ сообщили, что задержали 16 коллаборантов после деоккупации Харьковской области.


Теги: Россия, СБУ, Украина, милиция, прокуратура, полиция, оккупация, следствие, правоохранители, ВСУ, война России против Украины, безопасность, Балаклея, население, войска, коллаборационизм
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ты такая сексуальная!" 47-летняя Лонгория показала фигуру в декольтированном миниатюрном платье
"Ты такая сексуальная!" 47-летняя Лонгория показала фигуру в декольтированном миниатюрном платье
  "Россияне, срочно снимите Путина!" Звезда "Квартала 95" Великий показал, как президент РФ катался на колесе обозрений
  "Россияне, срочно снимите Путина!" Звезда "Квартала 95" Великий показал, как президент РФ катался на колесе обозрений
"Шикарные формы. Красивая". Мейхер позировала, оттопырив пятую точку
"Шикарные формы. Красивая". Мейхер позировала, оттопырив пятую точку
"Вільні. Нескорені". Тина Кароль опубликовала в сети новую песню за день до премьеры клипа. Аудио
"Вільні. Нескорені". Тина Кароль опубликовала в сети новую песню за день до премьеры клипа. Аудио
Фон дер Ляйен вслед за Джонсоном стала владельцем карты лояльности от "Укрзалізниці". Фото
Фон дер Ляйен вслед за Джонсоном стала владельцем карты лояльности от "Укрзалізниці". Фото
Осужденный на 30 лет за торговлю людьми рэпер R. Kelly признан виновным в хранении детской порнографии и насилии над несовершеннолетними
Осужденный на 30 лет за торговлю людьми рэпер R. Kelly признан виновным в хранении детской порнографии и насилии над несовершеннолетними
  Королевский стражник упал у гроба Елизаветы II после шести часов службы. Видео
  Королевский стражник упал у гроба Елизаветы II после шести часов службы. Видео
  Принц Гарри не сдержал слез во время прощания с Елизаветой II. Видео
  Принц Гарри не сдержал слез во время прощания с Елизаветой II. Видео
35-летняя Блейк Лайвли в четвертый раз станет матерью – СМИ
35-летняя Блейк Лайвли в четвертый раз станет матерью – СМИ
"Россияне не видят: против них воюет вся страна". Жадан рассказал о мальчике, который передал ему для ВСУ 500 грн
"Россияне не видят: против них воюет вся страна". Жадан рассказал о мальчике, который передал ему для ВСУ 500 грн
"Русский мир. Убожество". Гордон прокомментировал видео пьяного россиянина, размахивающего саблей на улице
"Русский мир. Убожество". Гордон прокомментировал видео пьяного россиянина, размахивающего саблей на улице
Эксперт рассказала, в каких украшениях похоронят Елизавету II
Эксперт рассказала, в каких украшениях похоронят Елизавету II
Фонд Елены Пинчук начал подготовку психологов, которые помогут восстановить ментальное здоровье украинским женщинам, пострадавшим от войны
Фонд Елены Пинчук начал подготовку психологов, которые помогут восстановить ментальное здоровье украинским женщинам, пострадавшим от войны
Tarabarova: Ради детей мы с мужем начали общаться в быту на украинском языке
Tarabarova: Ради детей мы с мужем начали общаться в быту на украинском языке
Никитюк: Для меня любая ссора с парнем – это конец света
Никитюк: Для меня любая ссора с парнем – это конец света
"Знаете, как оно бывает – то ты ей под хвост, то она тебе". Пес Патрон "рассказал" о своей симпатии, которую встретил в парке
"Знаете, как оно бывает – то ты ей под хвост, то она тебе". Пес Патрон "рассказал" о своей симпатии, которую встретил в парке
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Мразь", "Быстро переобувается". В сети ответили Ани Лорак, назвавшей себя титулованной украинской певицей накануне гастролей по Европе (135982)
2
"Набросился с бритвой – получи принудительное лечение". Невзоров прокомментировал программу со Скабеевой и Исаевым (91703)
3
"Раздевались до трусов, бросали форму. В трусах их в плен и брали". Комаров посетил освобожденные от оккупантов Балаклею и Купянск (91182)
4
"Сексуальная и милая", "Классно с кудряшками". Белодед позировала в трикотажном топе без бюстгальтера (53023)
5
48-летняя Наталья Кличко снялась в декольте без бюстгальтера (38793)
6
В Украине предложили США ввести санкции против "фанатов Путина" Киркорова и экс-депутата Госдумы Гаджиева и лишить их недвижимости в Майами (20443)
7
"Русский мир. Убожество". Гордон прокомментировал видео пьяного россиянина, размахивающего саблей на улице (19480)
8
"Зачем я увидела это?" Приходько сравнила пропагандистку Симоньян с гиеной из мультфильма "Король Лев" (18533)
 
 
 
 