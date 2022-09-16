"Начальник" оккупационной "народной милиции Балаклеи" взят под стражу

По материалам следствия, 48-летний житель Балаклеи в апреле этого года согласился на предложение российских оккупационных войск и провозгласил себя "начальником" так называемой "народной милиции Балаклеи".



Как руководитель псевдоправоохранительного органа с апреля по сентябрь коллаборант принимал на службу новых сотрудников, организовывал дежурства на объектах критической инфраструктуры, в том числе совместно с оккупантами.



После того, как Вооруженные силы Украины начали контрнаступление в Харьковской области, "начальник милиции" пытался бежать в "ЛНР", но в Купянске его задержали сотрудники Государственного бюро расследований.



"Похоже, оккупанты не так уж доверяли балаклейскому перебежчику: служебное удостоверение, которое ему выдали, было действительно только до конца этого года", – сообщили в СБУ.



Следователи СБУ квалифицировали действия "начальника милиции" по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (добровольные занятия гражданином Украины должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории). Ему сообщили о подозрении. Коллаборанту грозит от 12 до 15 лет лишения свободы.



Пресс-служба Харьковской областной прокуратуры сообщила 16 сентября в Telegram, что по ходатайству прокуроров областной прокуратуры подозреваемый взят под стражу без права внесения залога.



Досудебное расследование проводит Управление СБУ в Харьковской области.

Контекст:

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.

В Харьковской области ВСУ за время контрнаступления освободили 388 населенных пунктов, это порядка 8,5 тыс. км² территории, на которой проживают 150 тыс. человек, сообщила 14 сентября замминистра обороны Анна Маляр.

В частности, были освобождены Балаклея и Изюм, украинские подразделения зашли в Купянск и Волчанск.

С начала деоккупации в Харьковской области по состоянию на 15 сентября полиция зарегистрировала 41 военное преступление.

15 сентября в СБУ сообщили, что задержали 16 коллаборантов после деоккупации Харьковской области.