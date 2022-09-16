МИД Латвии: Массовые захоронения в Изюме подтверждают, что Россия – государство-террорист

Об этом глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил в Twitter 16 сентября.

"Массовые захоронения в украинском Изюме подтверждают, что Россия – государство-террорист. Мы должны продолжать поддерживать Украину, привлекать Россию и ее должностных лиц к ответственности и принять решение о дальнейших санкциях, включая европейские визовые и въездные ограничения для российских граждан", – написал он.

Контекст:

Российские захватчики заблокировали Изюм в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. По данным горсовета, более 80% инфраструктуры уничтожено. С начала апреля Изюм был оккупирован.

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. В видеообращении вечером 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные освобождают Изюм. 14 сентября Зеленский приехал в освобожденный Изюм.

15 сентября полиция сообщила, что в деоккупированном Изюме найдено массовое захоронение.

16 сентября глава Национальной полиции сообщил, что на месте захоронения насчитывается примерно 445 могил. Начались работы по эксгумации. У 99% тел гражданских есть следы насильственной смерти, сообщили в обладминистрации. Среди тел гражданских, которые эксгумировали 16 сентября, есть несколько тел с завязанными за спиной руками, а один человек похоронен с веревкой на шее, рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Также есть тела детей. Обнаружено массовое захоронение украинских военных, в котором были тела 17 человек.