В Изюме приступили к эксгумации 450 тел мирных жителей, у 99% из них есть признаки насильственной смерти – Синегубов

"Масштабы совершенных оккупантами преступлений в Изюме – огромны. Это кровавый жестокий террор. Буча, Ирпень, Мариуполь… Изюм. Это геноцид украинского народа", – написал Синегубов.
По его информации, 450 тел гражданских людей со следами насильственной смерти и пыток были похоронены в лесополосе. На большинстве могил даже не указаны имена. Есть только отметка с номером.
Среди тел, которые были эксгумированы сегодня, 99% – с признаками насильственной смерти. Есть несколько тел с завязанными за спиной руками, а один человек похоронен с веревкой на шее. Также среди похороненных есть дети.
"Подобное сложно представить в XXI веке, но сейчас это изюмская трагическая реальность", – написал глава Харьковской ОВА.
Синегубов сообщил, что на месте работают около 200 правоохранителей и экспертов. Тела будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит точную причину смерти.
"После установления личностей погибших все тела будут похоронены с должным уважением. Каждая смерть будет расследована и станет доказательством военных преступлений России в международных судах", – отметил Синегубов.
Ранее представитель ООН Элизабет Троссел заявила, что ООН направит миссию в Харьковскую область для проверки факта массового захоронения в Изюме.
Российские захватчики заблокировали Изюм в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. По данным горсовета, более 80% инфраструктуры уничтожено. С начала апреля Изюм был оккупирован.
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. В видеообращении вечером 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные освобождают Изюм.
15 сентября полиция сообщила, что в деоккупированном Изюме найдено массовое захоронение.
16 сентября глава Национальной полиции сообщил, что на месте захоронения насчитывается примерно 445 могил. Начались работы по эксгумации тел.