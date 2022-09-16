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В Изюме приступили к эксгумации 450 тел мирных жителей, у 99% из них есть признаки насильственной смерти – Синегубов

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На большинстве могил в Изюме стоит только отметка с номером
На большинстве могил в Изюме стоит только отметка с номером
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Сегодня, 16 сентября, в деоккупированном Изюме Харьковской области правоохранители приступили к эксгумации 450 тел гражданских жителей, похороненных в лесополосе. У 99% из них присутствуют признаки насильственной смерти. Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Масштабы совершенных оккупантами преступлений в Изюме – огромны. Это кровавый жестокий террор. Буча, Ирпень, Мариуполь… Изюм. Это геноцид украинского народа", – написал Синегубов.

По его информации, 450 тел гражданских людей со следами насильственной смерти и пыток были похоронены в лесополосе. На большинстве могил даже не указаны имена. Есть только отметка с номером.

Среди тел, которые были эксгумированы сегодня, 99% – с признаками насильственной смерти. Есть несколько тел с завязанными за спиной руками, а один человек похоронен с веревкой на шее. Также среди похороненных есть дети.

"Подобное сложно представить в XXI веке, но сейчас это изюмская трагическая реальность", – написал глава Харьковской ОВА.

Синегубов сообщил, что на месте работают около 200 правоохранителей и экспертов. Тела будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит точную причину смерти.

"После установления личностей погибших все тела будут похоронены с должным уважением. Каждая смерть будет расследована и станет доказательством военных преступлений России в международных судах", – отметил Синегубов.

Ранее представитель ООН Элизабет Троссел заявила, что ООН направит миссию в Харьковскую область для проверки факта массового захоронения в Изюме.

Контекст:

Российские захватчики заблокировали Изюм в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. По данным горсовета, более 80% инфраструктуры уничтожено. С начала апреля Изюм был оккупирован.

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. В видеообращении вечером 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные освобождают Изюм.

15 сентября полиция сообщила, что в деоккупированном Изюме найдено массовое захоронение.

16 сентября глава Национальной полиции сообщил, что на месте захоронения насчитывается примерно 445 могил. Начались работы по эксгумации тел.

Теги: Россия, Украина, ООН, смерть, полиция, Изюм, геноцид, экспертиза, правоохранители, дети, преступление, погибшие, могила, эксгумация, Олег Синегубов
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