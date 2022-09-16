В Изюме приступили к эксгумации 450 тел мирных жителей, у 99% из них есть признаки насильственной смерти – Синегубов

"Масштабы совершенных оккупантами преступлений в Изюме – огромны. Это кровавый жестокий террор. Буча, Ирпень, Мариуполь… Изюм. Это геноцид украинского народа", – написал Синегубов.



По его информации, 450 тел гражданских людей со следами насильственной смерти и пыток были похоронены в лесополосе. На большинстве могил даже не указаны имена. Есть только отметка с номером.



Среди тел, которые были эксгумированы сегодня, 99% – с признаками насильственной смерти. Есть несколько тел с завязанными за спиной руками, а один человек похоронен с веревкой на шее. Также среди похороненных есть дети.



"Подобное сложно представить в XXI веке, но сейчас это изюмская трагическая реальность", – написал глава Харьковской ОВА.



Синегубов сообщил, что на месте работают около 200 правоохранителей и экспертов. Тела будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит точную причину смерти.



"После установления личностей погибших все тела будут похоронены с должным уважением. Каждая смерть будет расследована и станет доказательством военных преступлений России в международных судах", – отметил Синегубов.

Ранее представитель ООН Элизабет Троссел заявила, что ООН направит миссию в Харьковскую область для проверки факта массового захоронения в Изюме.