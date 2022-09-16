ООН направит миссию в Харьковскую область для проверки факта массового захоронения в Изюме

"Наши коллеги в Украине разбираются в этих утверждениях и намерены организовать мониторинговый визит в Изюм для выяснения обстоятельств гибели этих лиц", – сказала Троссел.
Она отметила, что команда надеется посетить город в ближайшее время.
Российские захватчики заблокировали Изюм в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. По данным горсовета, более 80% инфраструктуры уничтожено. С начала апреля Изюм был оккупирован.
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. В видеообращении вечером 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные освобождают Изюм.
15 сентября полиция сообщила, что в деоккупированном Изюме найдено массовое захоронение.
16 сентября глава Национальной полиции сообщил, что на месте захоронения насчитывается примерно 445 могил. Начались работы по эксгумации тел.