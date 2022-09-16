ООН направит миссию в Харьковскую область для проверки факта массового захоронения в Изюме

Управление верховного комиссара ООН по правам человека хочет изучить место массового захоронения в Изюме Фото: Настоящее время / Telegram

"Наши коллеги в Украине разбираются в этих утверждениях и намерены организовать мониторинговый визит в Изюм для выяснения обстоятельств гибели этих лиц", – сказала Троссел.

Она отметила, что команда надеется посетить город в ближайшее время.