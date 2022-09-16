"Мы не имеем права оставить людей наедине со злом". Подоляк обратился к сторонникам замораживания войны

"450 могил... Это лишь одно из массовых захоронений, обнаруженных у Изюма. На оккупированных территориях месяцами царили безумный ужас, насилие, пытки и массовые убийства. Кто еще хочет "замораживания войны" вместо отправки танков? Мы не имеем права оставить людей наедине со лом", – эмоционально написал он.

450 могил... Це лише одне з масових поховань, виявлених біля Ізюма. На окупованих територіях місяцями панували шалений жах, насильство, тортури та масові вбивства. Хтось іще хоче «заморожування війни» замість відправки танків? Ми не маємо права залишити людей наодинці зі Злом. pic.twitter.com/V028pCWTBB

Контекст:

Российские захватчики заблокировали Изюм в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. По данным горсовета, более 80% инфраструктуры уничтожено. С начала апреля Изюм был оккупирован.

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. В видеообращении вечером 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные освобождают Изюм.

14 сентября Зеленский приехал в освобожденный Изюм. Он встретился с военными и принял участие в церемонии поднятия украинского флага в городе.

С начала деоккупации в Харьковской области по состоянию на 15 сентября полиция зарегистрировала 41 военное преступление.