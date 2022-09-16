В освобожденном Изюме нашли массовое захоронение украинских военных: 17 тел, часть из них – с явными следами пыток, сообщил Зеленский

"Братская могила с убитыми военными. 17 тел, часть из них – с явными следами пыток. Мир должен увидеть это", – сказал Зеленский в контексте разговора о массовых захоронениях в изюмском лесу. По словам Зеленского, всего там более 400 могил, количество тел в них неизвестно до завершения эксгумации.
По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, тела военных в братской могиле были со связанными руками за спиной. Людей сначала пытали, а потом убили, рассказал Лубинец журналистам во время пресс-подхода в Изюме, видео обнародовали в его Telegram-канале.
Судя по комментарию Лубинца, это могли быть военнопленные.
"Как мы видим, к пленным РФ относится, нарушая Женевские конвенции: это пытки, убийства и массовые захоронения", – сказал он. Лубинец отметил, что этих военных пытали и убили в Изюме, установлено место, где это происходило.
Российские захватчики заблокировали Изюм в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. По данным горсовета, более 80% инфраструктуры уничтожено. С начала апреля Изюм был оккупирован.
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. В видеообращении вечером 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные освобождают Изюм. 14 сентября Зеленский приехал в освобожденный Изюм.
15 сентября полиция сообщила, что в деоккупированном Изюме найдено массовое захоронение.
16 сентября глава Национальной полиции сообщил, что на месте захоронения насчитывается примерно 445 могил. Начались работы по эксгумации. У 99% тел гражданских есть следы насильственной смерти, сообщили в обладминистрации. Среди тел гражданских, которые эксгумировали 16 сентября, есть несколько тел с завязанными за спиной руками, а один человек похоронен с веревкой на шее, рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Также есть тела детей.