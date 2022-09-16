В освобожденном Изюме нашли массовое захоронение украинских военных: 17 тел, часть из них – с явными следами пыток, сообщил Зеленский

После освобождения от российских войск в Изюме нашли тела гражданских и военных со следами пыток Фото: Zelenskiy / Official / Facebook

"Братская могила с убитыми военными. 17 тел, часть из них – с явными следами пыток. Мир должен увидеть это", – сказал Зеленский в контексте разговора о массовых захоронениях в изюмском лесу. По словам Зеленского, всего там более 400 могил, количество тел в них неизвестно до завершения эксгумации.

По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, тела военных в братской могиле были со связанными руками за спиной. Людей сначала пытали, а потом убили, рассказал Лубинец журналистам во время пресс-подхода в Изюме, видео обнародовали в его Telegram-канале.

Судя по комментарию Лубинца, это могли быть военнопленные.

"Как мы видим, к пленным РФ относится, нарушая Женевские конвенции: это пытки, убийства и массовые захоронения", – сказал он. Лубинец отметил, что этих военных пытали и убили в Изюме, установлено место, где это происходило.