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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В освобожденном Изюме нашли массовое захоронение украинских военных: 17 тел, часть из них – с явными следами пыток, сообщил Зеленский

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После освобождения от российских войск в Изюме нашли тела гражданских и военных со следами пыток
После освобождения от российских войск в Изюме нашли тела гражданских и военных со следами пыток
Фото: Zelenskiy / Official / Facebook

В Изюме Харьковской области обнаружили массовое захоронение украинских военнослужащих. В могиле – 17 тел погибших воинов, сообщил 16 сентября в Facebook президент Украины Владимир Зеленский.

"Братская могила с убитыми военными. 17 тел, часть из них – с явными следами пыток. Мир должен увидеть это", – сказал Зеленский в контексте разговора о массовых захоронениях в изюмском лесу. По словам Зеленского, всего там более 400 могил, количество тел в них неизвестно до завершения эксгумации. 

По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, тела военных в братской могиле были со связанными руками за спиной. Людей сначала пытали, а потом убили, рассказал Лубинец журналистам во время пресс-подхода в Изюме, видео обнародовали в его Telegram-канале. 

Судя по комментарию Лубинца, это могли быть военнопленные. 

"Как мы видим, к пленным РФ относится, нарушая Женевские конвенции: это пытки, убийства и массовые захоронения", – сказал он. Лубинец отметил, что этих военных пытали и убили в Изюме, установлено место, где это происходило. 

Контекст:

Российские захватчики заблокировали Изюм в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. По данным горсовета, более 80% инфраструктуры уничтожено. С начала апреля Изюм был оккупирован.

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. В видеообращении вечером 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные освобождают Изюм. 14 сентября Зеленский приехал в освобожденный Изюм.

15 сентября полиция сообщила, что в деоккупированном Изюме найдено массовое захоронение.

16 сентября глава Национальной полиции сообщил, что на месте захоронения насчитывается примерно 445 могил. Начались работы по эксгумации. У 99% тел гражданских есть следы насильственной смерти, сообщили в обладминистрации. Среди тел гражданских, которые эксгумировали 16 сентября, есть несколько тел с завязанными за спиной руками, а один человек похоронен с веревкой на шее, рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Также есть тела детей.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: убийство, военные, Изюм, Харьковская область, пытки, Владимир Зеленский, ВСУ, массовые захоронения, военнослужащий, могила, эксгумация
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