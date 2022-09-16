"Вы видели Бучу, Мариуполь, теперь Изюм. Сколько еще?" Зеленский призвал мировое сообщество признать РФ спонсором терроризма

Зеленский рассказал о массовых захоронениях гражданских и военнослужащих Вооруженных сил Украины в Изюме, отметив, что точное количество тел в этих могилах неизвестно.

"Захоронены целые семьи: мать, отец, дочь. Более 400 могил в лесу возле Изюма, мы еще не знаем, сколько там тел. Эксгумация только началась. И сегодня уже есть доказательства очередных зверств, совершенных во время российской оккупации. Тело человека, которого задушили веревкой, так с веревкой на шее и закопали. Тела со сломанными руками и другими следами издевательств. Братская могила с убитыми военными. 17 тел, часть из них – с явными следами пыток. Мир должен увидеть это", – сказал Зеленский.

Он сообщил, что в Изюме сегодня работают правоохранители и более сотни украинских и иностранных журналистов.

"Мир должен знать, что Россия везде на оккупированной территории оставляет такие следы зверств. Следы террора. Вы видели Бучу, Мариуполь, теперь Изюм. Сколько это может продолжаться? Сколько еще таких мест должны создать российские террористы, прежде чем мир их остановит? Сегодня я обращаюсь ко всем: к Америке и Европе, к политикам, обществам, к ООН и всем международным организациям, к лидерам государств и каждому человеку, который ценит жизнь. На сегодняшний день нет только одного: признания правды. Признания России государством – спонсором терроризма", – подчеркнул президент.

Россия уже стала самым большим источником терроризма в мире, заявил Зеленский.

"Никакая другая террористическая сила не оставляет после себя столько смертей. Это нужно признать юридически. Надо действовать. Если такого признания России государством – спонсором терроризма не будет, это будет предательством всех, кто был убит российскими силами, кто был замучен, кто был похоронен в многочисленных братских могилах по всей территории, на которую зашли российские солдаты. Нужно действовать, чтобы Буча, Мариуполь, Изюм больше не повторялись. Россия должна быть признана государством – спонсором терроризма. Иначе ее террор не остановить", – резюмировал он.