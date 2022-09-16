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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Вы видели Бучу, Мариуполь, теперь Изюм. Сколько еще?" Зеленский призвал мировое сообщество признать РФ спонсором терроризма

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Признание России спонсором терроризма это признание правды, заявил Зеленский
Признание России спонсором терроризма – это признание правды, заявил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 16 сентября обнародовал в Facebook видео, на котором обратился к мировому сообществу с призывом признать Россию страной – спонсором терроризма.

Зеленский рассказал о массовых захоронениях гражданских и военнослужащих Вооруженных сил Украины в Изюме, отметив, что точное количество тел в этих могилах неизвестно. 

"Захоронены целые семьи: мать, отец, дочь. Более 400 могил в лесу возле Изюма, мы еще не знаем, сколько там тел. Эксгумация только началась. И сегодня уже есть доказательства очередных зверств, совершенных во время российской оккупации. Тело человека, которого задушили веревкой, так с веревкой на шее и закопали. Тела со сломанными руками и другими следами издевательств. Братская могила с убитыми военными. 17 тел, часть из них – с явными следами пыток. Мир должен увидеть это", – сказал Зеленский. 

Он сообщил, что в Изюме сегодня работают правоохранители и более сотни украинских и иностранных журналистов. 

"Мир должен знать, что Россия везде на оккупированной территории оставляет такие следы зверств. Следы террора. Вы видели Бучу, Мариуполь, теперь Изюм. Сколько это может продолжаться? Сколько еще таких мест должны создать российские террористы, прежде чем мир их остановит? Сегодня я обращаюсь ко всем: к Америке и Европе, к политикам, обществам, к ООН и всем международным организациям, к лидерам государств и каждому человеку, который ценит жизнь. На сегодняшний день нет только одного: признания правды. Признания России государством – спонсором терроризма", – подчеркнул президент.

Россия уже стала самым большим источником терроризма в мире, заявил Зеленский. 

"Никакая другая террористическая сила не оставляет после себя столько смертей. Это нужно признать юридически. Надо действовать. Если такого признания России государством – спонсором терроризма не будет, это будет предательством всех, кто был убит российскими силами, кто был замучен, кто был похоронен в многочисленных братских могилах по всей территории, на которую зашли российские солдаты. Нужно действовать, чтобы Буча, Мариуполь, Изюм больше не повторялись. Россия должна быть признана государством – спонсором терроризма. Иначе ее террор не остановить", – резюмировал он. 

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/836821630807869/

Контекст:

Украинские власти неоднократно призывали Запад признать Россию государством-террористом или государством – спонсором терроризма и продолжают настаивать на этом.

28 июля Сенат США одобрил резолюцию, в которой призвал Госдепартамент признать Россию государством – спонсором терроризма из-за ее действий в Чечне, Грузии, Сирии и в Украине.

2 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Россия может разорвать дипломатические отношения с США, если Вашингтон пойдет на такой шаг. 

Президент США Джо Байден 5 сентября выступил против признания России спонсором терроризма. Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер объяснила, что такое решение Госдепа может иметь нежелательные последствия для Украины и мира. Администрация Байдена обсуждает возможность ввести против РФ ограничения, подобные объявлению спонсором терроризма. 

14 сентября в Сенате США представили еще один законопроект о признании РФ спонсором терроризма.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, ООН, терроризм, Изюм, Харьковская область, Владимир Зеленский, война России против Украины, массовые захоронения, эксгумация
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