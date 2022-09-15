"Актуально как никогда". Сенаторы США представили законопроект о признании России спонсором терроризма

Блюменталь и Грэм считают, что необходимость признать Россию спонсором терроризма "как никогда актуальна" Фото: EPA

Один из инициаторов законопроекта, сенатор-демократ Ричард Блюменталь, заявил, что необходимость признать Россию спонсором терроризма "как никогда актуальна". В аргумент он привел убийства мирных жителей и другие "жестокие события" в Украине после вторжения России.

Еще один автор законопроекта, сенатор-республиканец Линдси Грэм добавил, включение РФ в список стран – спонсоров терроризма будет "сильным сигналом поддержки Украины".

Как отметило агентство, эти двое сенаторов посещали Киев в июле и после активно продвигают идею признать РФ спонсором терроризма.

К инициативе присоединились и другие сенаторы, которые поддерживают такую идею.

В то же время против того, чтобы огласить РФ страной – спонсором терроризма, выступает президент США Джо Байден. Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер объяснила, что объявление России страной – спонсором терроризма будет иметь нежелательные последствия для Украины и мира.

В свою очередь администрация Байдена обсуждает возможность ввести против РФ ограничения, подобные оглашению ее страной – спонсором терроризма, заявлял представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

Украина не поддерживает позицию властей США. Как заявлял глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба, Украина понимает аргументацию США, но "не разделяет ни по одному из пунктов".