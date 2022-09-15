"Актуально как никогда". Сенаторы США представили законопроект о признании России спонсором терроризма

Один из инициаторов законопроекта, сенатор-демократ Ричард Блюменталь, заявил, что необходимость признать Россию спонсором терроризма "как никогда актуальна". В аргумент он привел убийства мирных жителей и другие "жестокие события" в Украине после вторжения России.
Еще один автор законопроекта, сенатор-республиканец Линдси Грэм добавил, включение РФ в список стран – спонсоров терроризма будет "сильным сигналом поддержки Украины".
Как отметило агентство, эти двое сенаторов посещали Киев в июле и после активно продвигают идею признать РФ спонсором терроризма.
К инициативе присоединились и другие сенаторы, которые поддерживают такую идею.
В то же время против того, чтобы огласить РФ страной – спонсором терроризма, выступает президент США Джо Байден. Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер объяснила, что объявление России страной – спонсором терроризма будет иметь нежелательные последствия для Украины и мира.
В свою очередь администрация Байдена обсуждает возможность ввести против РФ ограничения, подобные оглашению ее страной – спонсором терроризма, заявлял представитель Государственного департамента США Нед Прайс.
Украина не поддерживает позицию властей США. Как заявлял глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба, Украина понимает аргументацию США, но "не разделяет ни по одному из пунктов".
Украинские власти неоднократно призывали Запад признать Россию государством-террористом или государством – спонсором терроризма.
28 июля Сенат США одобрил резолюцию, в которой призвал Госдепартамент признать Россию государством – спонсором терроризма из-за ее действий в Чечне, Грузии, Сирии и в Украине.
2 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Россия может разорвать дипломатические отношения с США, если Вашингтон объявит РФ страной – спонсором терроризма.
Президент США Джо Байден 5 сентября выступил против признания России спонсором терроризма.
Украина продолжит настаивать на признании России государством – спонсором терроризма, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 6 сентября. "То, что в данный момент администрация Байдена не готова принять такое решение, не означает, что оно никогда не может быть принято", – отметил он.