Кулеба: Мы требовали, требуем и будем требовать признания РФ государством – спонсором терроризма

Кулеба: Мы будем работать над тем, чтобы Россию признали тем, кем она на самом деле является Фото: EPA

"Мы требовали, требуем и будем требовать признания России государством – спонсором терроризма. То, что в данный момент администрация [президента США Джо] Байдена не готова принять такое решение, не означает, что оно никогда не может быть принято. И мы будем работать над тем, чтобы Россию признали тем, кем она на самом деле является. Начиная с 24 февраля в отношениях с США мы неоднократно уже проходили процесс, когда сначала слышали "нет", но потом в конце-концов решение принималось", – сказал министр.

Он отметил, что это касалось предоставления Украине того или иного оружия и введения санкций против РФ.

"Поэтому убежден, что работа с Америкой в этом направлении продолжится. Мы чрезвычайно благодарны США за все, что они сделали и продолжают делать для Украины, и здесь лидерство президента Байдена очевидно. Но в этом конкретном вопросе мы не отступим и будем дальше настаивать на своем, потому что это действительно было бы правильным решением", – заявил Кулеба.

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6 сентября на брифинге в Белом доме Байден, отвечая на вопрос журналиста, должна ли Россия быть признана государством – спонсором терроризма, заявил: "Нет". От каких-либо дополнительных комментариев президент США отказался.

Позже 6 сентября спикер Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что объявление России страной – спонсором терроризма будет иметь нежелательные последствия для Украины и мира. Она подчеркнула, что США уже ввели ограничения, соответствующие уровню провозглашения России спонсором терроризма, а мировые санкции оказывают значительное влияние на Россию.