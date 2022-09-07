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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба: Мы требовали, требуем и будем требовать признания РФ государством – спонсором терроризма

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Кулеба: Мы будем работать над тем, чтобы Россию признали тем, кем она на самом деле является
Кулеба: Мы будем работать над тем, чтобы Россию признали тем, кем она на самом деле является
Фото: EPA

Украина продолжит настаивать на признании России государством спонсором терроризма. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире общенационального телемарафона 6 сентября, трансляцию вел канал ICTV.

"Мы требовали, требуем и будем требовать признания России государством – спонсором терроризма. То, что в данный момент администрация [президента США Джо] Байдена не готова принять такое решение, не означает, что оно никогда не может быть принято. И мы будем работать над тем, чтобы Россию признали тем, кем она на самом деле является. Начиная с 24 февраля в отношениях с США мы неоднократно уже проходили процесс, когда сначала слышали "нет", но потом в конце-концов решение принималось", – сказал министр.

Он отметил, что это касалось предоставления Украине того или иного оружия и введения санкций против РФ.

"Поэтому убежден, что работа с Америкой в этом направлении продолжится. Мы чрезвычайно благодарны США за все, что они сделали и  продолжают делать для Украины, и здесь лидерство президента Байдена очевидно. Но в этом конкретном вопросе мы не отступим и будем дальше настаивать на своем, потому что это действительно было бы правильным решением", – заявил Кулеба.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

6 сентября на брифинге в Белом доме Байден, отвечая на вопрос журналиста, должна ли Россия быть признана государством – спонсором терроризма, заявил: "Нет". От каких-либо дополнительных комментариев президент США отказался.

Позже 6 сентября спикер Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что объявление России страной – спонсором терроризма будет иметь нежелательные последствия для Украины и мира. Она подчеркнула, что США уже ввели ограничения, соответствующие уровню провозглашения России спонсором терроризма, а мировые санкции оказывают значительное влияние на Россию.

Контекст:

Украинские власти после начала российского вторжения неоднократно призывали Запад признать Россию государством-террористом или государством – спонсором терроризма.

28 июля Сенат США призвал Госдепартамент признать Россию государством – спонсором терроризма из-за ее действий в Чечне, Грузии, Сирии и Украине (сейчас этот статус имеют Куба, КНДР, Иран и Сирия). Окончательное решение должен принять госсекретарь США Энтони Блинкен.

Такое признание критически не повлияет на санкции США против России, поскольку почти все ограничения, налагаемые на страну – спонсора терроризма, уже введены. Однако этот статус предполагает для США введение санкций и против тех государств, которые продолжают торговать со спонсором терроризма.

2 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия может разорвать дипломатические отношения с США, если Вашингтон объявит РФ страной – спонсором терроризма.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, США, терроризм, Джо Байден, МИД Украины, Дмитрий Кулеба, война России против Украины
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