"Теплый плодотворный разговор". Зеленский поговорил с Пелоси

Зеленский в разговоре с Пелоси подчеркнул, что важно усилить давление на "террористическое государство" – Россию Фото: president.gov.ua (архив)

"Был теплый плодотворный разговор со спикером Пелоси. Выразил благодарность американскому Конгрессу и народу за решительную поддержку Украины в борьбе с российской агрессией. Важно усилить давление на террористическое государство для достижения мира и приближения нашей общей победы", – написал Зеленский.

Had a warm fruitful conversation with @SpeakerPelosi. Expressed gratitude to * Congress & people for strongly supporting * in the fight against Russian aggression. It’s important to increase the pressure on the terrorist state to achieve peace & bring our common victory closer. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 6, 2022

28 июля Сенат США призвал Госдепартамент признать Россию государством — спонсором терроризма из-за ее действий в Чечне, Грузии, Сирии и в Украине (сейчас этот статус имеют Куба, КНДР, Иран и Сирия). Окончательное решение должен принять госсекретарь США Энтони Блинкен. Однако президент США Джо Байден выступает против признания РФ государством – спонсором терроризма.