"Теплый плодотворный разговор". Зеленский поговорил с Пелоси

"Был теплый плодотворный разговор со спикером Пелоси. Выразил благодарность американскому Конгрессу и народу за решительную поддержку Украины в борьбе с российской агрессией. Важно усилить давление на террористическое государство для достижения мира и приближения нашей общей победы", – написал Зеленский.
Had a warm fruitful conversation with @SpeakerPelosi. Expressed gratitude to * Congress & people for strongly supporting * in the fight against Russian aggression. It’s important to increase the pressure on the terrorist state to achieve peace & bring our common victory closer.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 6, 2022
28 июля Сенат США призвал Госдепартамент признать Россию государством — спонсором терроризма из-за ее действий в Чечне, Грузии, Сирии и в Украине (сейчас этот статус имеют Куба, КНДР, Иран и Сирия). Окончательное решение должен принять госсекретарь США Энтони Блинкен. Однако президент США Джо Байден выступает против признания РФ государством – спонсором терроризма.
США последовательно поддерживают Украину, предоставляя, в частности, военную и гуманитарную помощь.
По данным Пентагона, с января 2021 года США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $13,5 млрд. В общей сложности с 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $15,5 млрд.
Помимо этого, американская сторона готовит помощь Украине по программе ленд-лиз – в ее рамках США снабжали союзников по антигитлеровской коалиции продовольствием, нефтью и вооружением во время Второй мировой войны. Она позволяет значительно ускорить и упростить бюрократические процедуры поставок.