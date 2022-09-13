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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба о нежелании США признать Россию спонсором терроризма: Понимаем их аргументацию, но не разделяем ни по одному пункту

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Кулеба считает, что американским властям стоит пересмотреть свою позицию по поводу признания РФ страной спонсором терроризма
Кулеба считает, что американским властям стоит пересмотреть свою позицию по поводу признания РФ страной – спонсором терроризма
Фото: ЕРА

Украина не разделяет позицию властей США, которые выступают против признания России страной – спонсором терроризма. Об этом в опубликованном 13 сентября интервью "РБК-Украина" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы эту аргументацию понимаем, но не разделяем ни по одному из пунктов… Первый их аргумент в том, что когда государство объявляют спонсором терроризма, то активы этого государства на территории США открываются для судебных исков граждан США и юридических лиц, и их можно получить себе в качестве компенсации за те или иные действия. И аргумент Соединенных Штатов, что эти средства вместо того, чтобы пойти в перспективе на восстановление Украины, не попадут сюда. Это очень шаткий аргумент, потому что сейчас пока еще нет механизма в США, как передать эти деньги на восстановление Украины", – отметил Кулеба.

По его словам, в Вашингтоне не хотят, чтобы их партнеры в Европе попали под вторичные санкции США.

"Второй аргумент заключается в том, что США не хотят, чтобы их друзья и союзники, прежде всего, в Европе, попали под вторичные американские санкции. То есть как это работает: если ты государство – спонсор терроризма, то США получают право применять санкции против юридических лиц третьих стран, которые имеют дела со страной – спонсором терроризма. Например, какие-то европейские партнеры США. Но мы подчеркиваем, что применять вторичные санкции – это не обязанность, а право", – подчеркнул министр.

Он считает, что американским властям все же стоит пересмотреть свою позицию по этому вопросу.

"Третий аргумент – что совокупный перечень критериев для признания государства спонсором терроризма выписан таким образом, что Россия под него не подпадает. Мы тоже говорим, что это не работает, потому что есть, например, террористическая организация "Вагнер", которая напрямую спонсируется российским государством и которая действует не только в Украине, но и в странах Африки. То есть при всем уважении, при всей признательности за всю помощь в этом конкретном вопросе мы считаем, что он должен быть решен положительно, и у нас есть аргументы в пользу этой позиции", – резюмировал Кулеба.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Украинские власти неоднократно призывали Запад признать Россию государством-террористом или государством – спонсором терроризма.

28 июля Сенат США одобрил резолюцию, в которой призвал Госдепартамент признать Россию государством – спонсором терроризма из-за ее действий в Чечне, Грузии, Сирии и в Украине.

2 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Россия может разорвать дипломатические отношения с США, если Вашингтон объявит РФ страной – спонсором терроризма.

Президент США Джо Байден 5 сентября выступил против признания России спонсором терроризма. Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что объявление России страной – спонсором терроризма будет иметь нежелательные последствия для Украины и мира. Она подчеркнула, что США уже ввели ограничения, соответствующие уровню провозглашения России спонсором терроризма, а мировые санкции оказывают значительное влияние на Россию.

Украина продолжит настаивать на признании России государством – спонсором терроризма, заявлял Кулеба 6 сентября. "То, что в данный момент администрация Байдена не готова принять такое решение, не означает, что оно никогда не может быть принято", – отметил он.

Теги: Россия, США, Украина, терроризм, санкции, Джо Байден, террористы, Дмитрий Кулеба, война России против Украины
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