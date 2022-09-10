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Представитель Госдепа США о признании РФ спонсором терроризма: Ярлыки отвлекают от сути

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В Госдепе США заявили, что работают над "стратегическим поражением" России
В Госдепе США заявили, что работают над "стратегическим поражением" России
Фото: depositphotos.com

Цель Соединенных Штатов состоит в том, чтобы добиться окончательного стратегического поражения России и заставить завершить войну, развязанную против Украины, заявил председатель офиса по вопросам координации санкций Госдепартамента США Джим О'Брайен. Об этом он сказал 10 сентября в комментарии "Укринформу".

"Все ярлыки, о которых говорят, отвлекают от сути, а именно: Россия в итоге выйдет из этой войны, потерпев стратегическое поражение, – и над этим мы работаем с помощью наших санкций", – заявил координатор Госдепа по санкциям.

Он подчеркнул, что администрация США "всегда контактирует с Конгрессом и украинскими партнерами, чтобы увидеть, какой следующий шаг будет целесообразным".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

О'Брайен стал координатором Госдепа по санкциям в апреле 2022 года, сообщал глава ведомства Энтони Блинкен. По его словам, эта должность предполагает "решающую роль в формировании нашей политики санкций, направленной на привлечение к ответственности за коррупцию и нарушения прав человека, а также на сдерживание действий, угрожающих нашей национальной безопасности".

Контекст:

Украинские власти неоднократно призывали Запад признать Россию государством-террористом или государством – спонсором терроризма.

28 июля Сенат США одобрил резолюцию, в которой призвал Госдепартамент признать Россию государством – спонсором терроризма из-за ее действий в Чечне, Грузии, Сирии и в Украине.

2 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Россия может разорвать дипломатические отношения с США, если Вашингтон объявит РФ страной – спонсором терроризма.

Президент США Джо Байден 5 сентября выступил против признания России спонсором терроризма. Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что объявление России страной – спонсором терроризма будет иметь нежелательные последствия для Украины и мира. Она подчеркнула, что США уже ввели ограничения, соответствующие уровню провозглашения России спонсором терроризма, а мировые санкции оказывают значительное влияние на Россию.

Украина продолжит настаивать на признании России государством – спонсором терроризма, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 6 сентября. "То, что в данный момент администрация Байдена не готова принять такое решение, не означает, что оно никогда не может быть принято", – отметил он.

Теги: Россия, США, терроризм, санкции, Госдепартамент США, война России против Украины
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