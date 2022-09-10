Представитель Госдепа США о признании РФ спонсором терроризма: Ярлыки отвлекают от сути

"Все ярлыки, о которых говорят, отвлекают от сути, а именно: Россия в итоге выйдет из этой войны, потерпев стратегическое поражение, – и над этим мы работаем с помощью наших санкций", – заявил координатор Госдепа по санкциям.

Он подчеркнул, что администрация США "всегда контактирует с Конгрессом и украинскими партнерами, чтобы увидеть, какой следующий шаг будет целесообразным".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

О'Брайен стал координатором Госдепа по санкциям в апреле 2022 года, сообщал глава ведомства Энтони Блинкен. По его словам, эта должность предполагает "решающую роль в формировании нашей политики санкций, направленной на привлечение к ответственности за коррупцию и нарушения прав человека, а также на сдерживание действий, угрожающих нашей национальной безопасности".