Цена барреля Brent опустилась ниже $90 – впервые с начала февраля

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на $4,83 – до $88 за баррель. Reuters фиксирует падение цены Brent ниже $90 за баррель впервые с 8 февраля.
Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подешевела на $4,94, или 5,7%, до $81,94 – самого низкого уровня с января.
Падение, по оценке Reuters, связано с "пессимистичными" торговыми и экономическими показателями Китая, которые вызвали опасения инвесторов по поводу рисков рецессии, а строгие COVID-ограничения, введенные в стране, усилили опасения по поводу спроса.
Согласно таможенным данным, которые приводит агентство, импорт сырой нефти в августе упал на 9,4% по сравнению с годом ранее.
Цена на нефть марок Brent и WTI опустилась на довоенный уровень 14 июля. В частности, сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 47 центов, или 0,5%, до $99,10 за баррель (это был минимум цены с 23 февраля), WTI с поставкой в августе подешевела до $95,78 за баррель, или на 0,5%, снизившись на 52 цента (минимум с 21 февраля).
В январе 2022 года, за месяц до полномасштабного вторжения РФ в Украину, цена на нефть Brent впервые c 2014 года превысила $87 за баррель.
После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
3 июня Европейский совет утвердил шестой пакет санкций, который, в частности, включает поэтапный отказ от российской нефти. Из-за этого Россия может недополучить около $22 млрд доходов, считает Bloomberg.
2 сентября министры финансов "Группы семи" согласовали механизм ограничения цен на российскую нефть – они решили ввести всеобъемлющий запрет на услуги, которые позволяют транспортировать сырую нефть или нефтепродукты из России морским путем по всему миру. Такие услуги будут разрешены только в случае, если нефть продается по цене, которая равна или ниже предельного значения, установленного широкой коалицией стран.