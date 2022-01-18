Цена на нефть Brent превысила $87 за баррель – впервые c 2014 года

Это самый высокий уровень с октября 2014 года.
По состоянию на 14.45 (по Киеву) 18 января стоимость нефти марки Brent составляла $87,34 за баррель.
В то же время цена нефти марки West Texas Intermediate (WTI), добываемой в Техасе (США), ненадолго поднялась выше $85 за баррель – впервые с октября прошлого года, подчеркнуло Forbes Russia.
Bloomberg отмечает, что ценовые колебания на рынке связаны с ростом напряженности на Ближнем Востоке.
Геополитические риски 17 января усилила атака беспилотников на союзника США в странах Персидского залива – ОАЭ, что может нарушить поставки нефти, пишет Reuters.
Агентство отмечает, что ответственность за нападение взяла на себя группировка йеменских хуситов, связанных с Ираном.
В результате удара произошел небольшой пожар на строительной площадке в международном аэропорту Абу-Даби и загорелись три бензовоза в близлежащей промышленной зоне. Трое человек погибло.
По итогам 2020 года в связи с рекордным падением спроса на сырье из-за пандемии коронавируса и вызванной этим остановкой промышленности цены на Brent обрушились на 21,86%. В течение года нефть этой марки торговалась в диапазоне $15,98–71,75 за баррель.
В декабре 2020 года участники соглашения договорились повысить нефтедобычу на 500 тыс. баррелей в сутки с января 2021 года. 5 января участники Организации стран – экспортеров нефти и партнеров (ОПЕК+) договорились, что в феврале и марте 2021 года добыча останется на уровне 22,1 млн баррелей в сутки, что соответствует уровню добычи в январе. При этом Саудовская Аравия согласилась добровольно сократить добычу на 1 млн баррелей в день.
18 июля 2021 года страны ОПЕК+ договорились о повышении нефтедобычи с августа на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно.
4 января 2022 года на министерской встрече членов ОПЕК+ представители 23 стран договорились увеличить в феврале 2022 года добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки.