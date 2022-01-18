Цена на нефть Brent превысила $87 за баррель – впервые c 2014 года

Ценовые колебания на рынке нефти связаны с ростом напряженности на Ближнем Востоке, отметило Bloomberg Фото: depositphotos.com

Это самый высокий уровень с октября 2014 года.

По состоянию на 14.45 (по Киеву) 18 января стоимость нефти марки Brent составляла $87,34 за баррель.

В то же время цена нефти марки West Texas Intermediate (WTI), добываемой в Техасе (США), ненадолго поднялась выше $85 за баррель – впервые с октября прошлого года, подчеркнуло Forbes Russia.

Bloomberg отмечает, что ценовые колебания на рынке связаны с ростом напряженности на Ближнем Востоке.

Геополитические риски 17 января усилила атака беспилотников на союзника США в странах Персидского залива – ОАЭ, что может нарушить поставки нефти, пишет Reuters.

Агентство отмечает, что ответственность за нападение взяла на себя группировка йеменских хуситов, связанных с Ираном.

В результате удара произошел небольшой пожар на строительной площадке в международном аэропорту Абу-Даби и загорелись три бензовоза в близлежащей промышленной зоне. Трое человек погибло.