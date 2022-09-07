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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шмыгаль: Эмбарго на российские нефть и газ ограничит способность Кремля финансировать войну в Украине

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Шмыгаль заявил, что Украина готова способствовать энергетической независимости ЕС
Шмыгаль заявил, что Украина готова способствовать энергетической независимости ЕС
Фото: kmu.gov.ua

Необходимо, чтобы качественно заработало введенное Европейским союзом эмбарго на российскую нефть, а также чтобы было принято решение о поэтапном газовом эмбарго. Об этом 7 сентября на заседании Кабинета Министров Украины заявил глава правительства Денис Шмыгаль. Стенограмму выступления опубликовала пресс-служба КМУ.

"Угольное эмбарго уже работает. Это удар по России на $8 млрд ежегодно. Нефтегазовые доходы российского бюджета в августе были на самом низком уровне с начала войны, но этого мало... Мы говорили, что сначала может быть установлено значительное ограничение на цену российского газа. Это существенно ограничит способность кремля финансировать войну в Украине. Европа осознала, что Россия ведет против нее энергетическую войну, и теперь это осознание должно конвертироваться в полный отказ от российских энергоресурсов", – заявил Шмыгаль, рассказывая о результатах своего визита в Брюссель (Бельгия) и Берлин (Германия).

Он добавил, что Украина готова способствовать энергетической независимости ЕС благодаря увеличению экспорта украинской электроэнергии. Сейчас страна экспортирует 300 МВт, а потенциал – в семь раз больше, отметил глава правительства. Также, по словам Шмыгаля, Украина может быть "газовым сейфом" Европы благодаря своим газохранилищам.

Кроме того, Украина просит ЕС приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с РФ и довести до логического завершения отключение от SWIFT всех российских и белорусских банков.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину ряд стран, в том числе США, а также Евросоюз ввели против РФ несколько пакетов санкций. Седьмой из них – последний на данный момент – был официально объявлен 21 июля. Ограничения включат поэтапный отказ от российской нефти и отключение от системы SWIFT некоторых российских банков. 

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, санкции против России "должны нарастать, как ком снега", чтобы снести ее террористический потенциал.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 8,5 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 11 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Теги: Россия, Украина, Берлин, Брюссель, нефть, доходы, вторжение, эмбарго, Европа, российская агрессия, война России против Украины, ограничения, Денис Шмыгаль, ЕС
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