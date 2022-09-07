Шмыгаль: Эмбарго на российские нефть и газ ограничит способность Кремля финансировать войну в Украине

"Угольное эмбарго уже работает. Это удар по России на $8 млрд ежегодно. Нефтегазовые доходы российского бюджета в августе были на самом низком уровне с начала войны, но этого мало... Мы говорили, что сначала может быть установлено значительное ограничение на цену российского газа. Это существенно ограничит способность кремля финансировать войну в Украине. Европа осознала, что Россия ведет против нее энергетическую войну, и теперь это осознание должно конвертироваться в полный отказ от российских энергоресурсов", – заявил Шмыгаль, рассказывая о результатах своего визита в Брюссель (Бельгия) и Берлин (Германия).

Он добавил, что Украина готова способствовать энергетической независимости ЕС благодаря увеличению экспорта украинской электроэнергии. Сейчас страна экспортирует 300 МВт, а потенциал – в семь раз больше, отметил глава правительства. Также, по словам Шмыгаля, Украина может быть "газовым сейфом" Европы благодаря своим газохранилищам.

Кроме того, Украина просит ЕС приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с РФ и довести до логического завершения отключение от SWIFT всех российских и белорусских банков.