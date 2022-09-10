США ввели санкции против компаний из Ирана из-за передачи беспилотников России

Об этом сообщается в релизе, опубликованном на сайте ведомства.
По данным минфина, компания Safiran "координировала российские военные рейсы между Ираном и Россией", в частности, связанные с перевозкой иранских БПЛА, соответствующего оборудования и персонала.
После сборки и испытаний РФ планирует использовать иранские БПЛА вместе с российскими беспилотниками в войне против Украины, говорится в релизе.
Кроме того, минфин США ввел ограничения в отношении еще трех компаний (Paravar Pars Company, Design and Manufacturing of Aircraft Engines (DAMA), Baharestan Kish Company) и одного физлица (Рехматоллы Хейдари), которые занимаются исследованиями, разработкой, производством и закупкой иранских беспилотников и компонентов БПЛА.
"Россия делает все более отчаянный выбор для продолжения своей неспровоцированной войны против Украины, особенно перед лицом наших беспрецедентных санкций и мер экспортного контроля", – отметил замминистра финансов США Брайан Нельсон.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Нехватку разведывательных БПЛА у России британская разведка отмечала еще в мае. В июле CNN сообщил о посещении российской делегации Ирана, целью которого было ознакомление с иранскими беспилотниками Shahed-191 и Shahed-192, способными нести высокоточные ракеты.
Тогда советник президента США по национальной безопасности Джек Салливан заявил, что, по американским данным, стороны планируют сделку на сотни беспилотников для военных действий в Украине.
Глава иранского МИД ответил, что Тегеран избегает каких-либо действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации в Украине.
27 августа издание Associated Press, ссылаясь на источники в разведке, сообщило, что Иран поставил России сотни беспилотников, которые она может использовать в войне против Украины.
30 августа в Белом доме подтвердили, что РФ закупила беспилотники у Ирана.