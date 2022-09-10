США ввели санкции против компаний из Ирана из-за передачи беспилотников России

30 августа в Белом доме подтвердили, что РФ закупила беспилотники у Ирана Фото: Elijah J. Magnier / Twitter

Об этом сообщается в релизе, опубликованном на сайте ведомства.

По данным минфина, компания Safiran "координировала российские военные рейсы между Ираном и Россией", в частности, связанные с перевозкой иранских БПЛА, соответствующего оборудования и персонала.

После сборки и испытаний РФ планирует использовать иранские БПЛА вместе с российскими беспилотниками в войне против Украины, говорится в релизе.

Кроме того, минфин США ввел ограничения в отношении еще трех компаний (Paravar Pars Company, Design and Manufacturing of Aircraft Engines (DAMA), Baharestan Kish Company) и одного физлица (Рехматоллы Хейдари), которые занимаются исследованиями, разработкой, производством и закупкой иранских беспилотников и компонентов БПЛА.

"Россия делает все более отчаянный выбор для продолжения своей неспровоцированной войны против Украины, особенно перед лицом наших беспрецедентных санкций и мер экспортного контроля", – отметил замминистра финансов США Брайан Нельсон.

Война России против Украины. Главное (обновляется)