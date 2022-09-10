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США ввели санкции против компаний из Ирана из-за передачи беспилотников России

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30 августа в Белом доме подтвердили, что РФ закупила беспилотники у Ирана
30 августа в Белом доме подтвердили, что РФ закупила беспилотники у Ирана
Фото: Elijah J. Magnier / Twitter

Минфин США 8 сентября объявил о введении санкций против компании Safiran Airport Services (Тегеран) из-за ее участия в отправке иранских БПЛА в Россию для войны против Украины.

Об этом сообщается в релизе, опубликованном на сайте ведомства.

По данным минфина, компания Safiran "координировала российские военные рейсы между Ираном и Россией", в частности, связанные с перевозкой иранских БПЛА, соответствующего оборудования и персонала.

После сборки и испытаний РФ планирует использовать иранские БПЛА вместе с российскими беспилотниками в войне против Украины, говорится в релизе.

Кроме того, минфин США ввел ограничения в отношении еще трех компаний (Paravar Pars Company, Design and Manufacturing of Aircraft Engines (DAMA), Baharestan Kish Company) и одного физлица (Рехматоллы Хейдари), которые занимаются исследованиями, разработкой, производством и закупкой иранских беспилотников и компонентов БПЛА.

"Россия делает все более отчаянный выбор для продолжения своей неспровоцированной войны против Украины, особенно перед лицом наших беспрецедентных санкций и мер экспортного контроля", – отметил замминистра финансов США Брайан Нельсон.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Нехватку разведывательных БПЛА у России британская разведка отмечала еще в мае. В июле CNN сообщил о посещении российской делегации Ирана, целью которого было ознакомление с иранскими беспилотниками Shahed-191 и Shahed-192, способными нести высокоточные ракеты.

Тогда советник президента США по национальной безопасности Джек Салливан заявил, что, по американским данным, стороны планируют сделку на сотни беспилотников для военных действий в Украине.

Глава иранского МИД ответил, что Тегеран избегает каких-либо действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации в Украине.

27 августа издание Associated Press, ссылаясь на источники в разведке, сообщило, что Иран поставил России сотни беспилотников, которые она может использовать в войне против Украины.

30 августа в Белом доме подтвердили, что РФ закупила беспилотники у Ирана.

Теги: Россия, США, Украина, Иран, санкции, Тегеран, беспилотники, война России против Украины, ограничения, сделка, минфин США
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