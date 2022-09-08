Россия – неудачник, с которым никто не хочет вступать в союз – экс-посол США в РФ

Действия российской армии на поле боя отпугивают страны мира от предоставления РФ помощи, отметил Макфол Фото: Michael McFaul / Facebook

Такое мнение 8 сентября в Twitter высказал экс-посол США в РФ Майкл Макфол.

"Действия украинской армии на поле боя вдохновляют страны всего мира на оказание дополнительной помощи. Действия российской армии на поле боя отпугивают страны от помощи… кроме Ирана и Северной Кореи, – написал Макфол. – Никто не хочет вступать в союз с неудачником".

The Ukrainian army’s performance on the battlefield inspires countries around the world to provide more assistance. The Russian army’s performance on the battlefield scares away countries from assisting them … except Iran and North Korea. No one wants to ally with a loser. — Michael McFaul (@McFaul) September 7, 2022

После масштабного нападения России страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. По информации президента США Джо Байдена, к концу июня более 50 государств взяли на себя обязательства, связанные с поддержкой Украины.

В Белом доме 6 сентября заявили, что решение РФ закупить боеприпасы у КНДР и беспилотники у Ирана может свидетельствовать о степени отчаяния президента РФ Владимира Путина.

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