Россия – неудачник, с которым никто не хочет вступать в союз – экс-посол США в РФ

Такое мнение 8 сентября в Twitter высказал экс-посол США в РФ Майкл Макфол.
"Действия украинской армии на поле боя вдохновляют страны всего мира на оказание дополнительной помощи. Действия российской армии на поле боя отпугивают страны от помощи… кроме Ирана и Северной Кореи, – написал Макфол. – Никто не хочет вступать в союз с неудачником".
The Ukrainian army’s performance on the battlefield inspires countries around the world to provide more assistance. The Russian army’s performance on the battlefield scares away countries from assisting them … except Iran and North Korea. No one wants to ally with a loser.— Michael McFaul (@McFaul) September 7, 2022
После масштабного нападения России страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. По информации президента США Джо Байдена, к концу июня более 50 государств взяли на себя обязательства, связанные с поддержкой Украины.
В Белом доме 6 сентября заявили, что решение РФ закупить боеприпасы у КНДР и беспилотники у Ирана может свидетельствовать о степени отчаяния президента РФ Владимира Путина.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину с целью неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным Службы безопасности Украины, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас оккупационные войска сосредоточились на том, чтобы установить полный контроль над территорией Донецкой области, удержать захваченные районы Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей и возобновить наступление.
По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на 13 августа, пятая часть подразделений ВС РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена. Министр обороны Украины Алексей Резников сказал 16 августа, что РФ потеряла минимум треть боевого потенциала, который был задействован в нападении.
Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям.
В Генштабе ВСУ рассказали 8 сентября, что украинские военные освободили более 20 населенных пунктов на харьковском направлении.