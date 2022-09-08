ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия – неудачник, с которым никто не хочет вступать в союз – экс-посол США в РФ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Действия российской армии на поле боя отпугивают страны мира от предоставления РФ помощи, отметил Макфол
Действия российской армии на поле боя отпугивают страны мира от предоставления РФ помощи, отметил Макфол
Фото: Michael McFaul / Facebook

Успехи Вооруженных сил Украины (ВСУ) в войне, которую 24 февраля начала Россия, стимулируют страны мира к оказанию военной помощи Киеву.

Такое мнение 8 сентября в Twitter высказал экс-посол США в РФ Майкл Макфол.

"Действия украинской армии на поле боя вдохновляют страны всего мира на оказание дополнительной помощи. Действия российской армии на поле боя отпугивают страны от помощи… кроме Ирана и Северной Кореи, – написал Макфол. – Никто не хочет вступать в союз с неудачником".

После масштабного нападения России страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. По информации президента США Джо Байдена, к концу июня более 50 государств взяли на себя обязательства, связанные с поддержкой Украины.

В Белом доме 6 сентября заявили, что решение РФ закупить боеприпасы у КНДР и беспилотники у Ирана может свидетельствовать о степени отчаяния президента РФ Владимира Путина.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину с целью неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным Службы безопасности Украины, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас оккупационные войска сосредоточились на том, чтобы установить полный контроль над территорией Донецкой области, удержать захваченные районы Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей и возобновить наступление.

По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на 13 августа, пятая часть подразделений ВС РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена. Министр обороны Украины Алексей Резников сказал 16 августа, что РФ потеряла минимум треть боевого потенциала, который был задействован в нападении.

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям.

В Генштабе ВСУ рассказали 8 сентября, что украинские военные освободили более 20 населенных пунктов на харьковском направлении.

Теги: Россия, США, Украина, Иран, КНДР, вооружение, военная помощь, боеприпасы, беспилотники, ВСУ, война России против Украины, Майкл Макфол, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Вышел первый трейлер романтической драмы "Мой полицейский" с Гарри Стайлсом в главной роли. Видео
  Вышел первый трейлер романтической драмы "Мой полицейский" с Гарри Стайлсом в главной роли. Видео
В мультсериале "Свинка Пеппа" впервые за 18 лет появилась однополая семейная пара
В мультсериале "Свинка Пеппа" впервые за 18 лет появилась однополая семейная пара
Dantes о новом бойфренде своей жены Дорофеевой: Плюну ли Кацурину в лицо, когда увидимся? Зачем? Мы же все взрослые люди
Dantes о новом бойфренде своей жены Дорофеевой: Плюну ли Кацурину в лицо, когда увидимся? Зачем? Мы же все – взрослые люди
Украина выбрала фильм для борьбы за премию "Оскар"
Украина выбрала фильм для борьбы за премию "Оскар"
Команда украинского фильма "Люксембург, Люксембург" на Венецианском фестивале выступила в поддержку Украины
Команда украинского фильма "Люксембург, Люксембург" на Венецианском фестивале выступила в поддержку Украины
"Избавились от дерьма, которое тянуло в ватную задницу". Крупин показал нового продюсера. Супруга сбежавшего в РФ Бардаша отреагировала
"Избавились от дерьма, которое тянуло в ватную задницу". Крупин показал нового продюсера. Супруга сбежавшего в РФ Бардаша отреагировала
"Сначала Путин", "Елизавета до нашей победы доживет". В сети высмеяли фейковую новость о смерти королевы Великобритании
"Сначала Путин", "Елизавета до нашей победы доживет". В сети высмеяли фейковую новость о смерти королевы Великобритании
Мать защитника "Азовстали" появилась на Венецианском фестивале в футболке с принтом Free Azovstal Defenders
Мать защитника "Азовстали" появилась на Венецианском фестивале в футболке с принтом Free Azovstal Defenders
Твиттер The Guardian, сообщивший, что королева Елизавета II умерла, оказался фейковым
Твиттер The Guardian, сообщивший, что королева Елизавета II умерла, оказался фейковым
"Как это красиво". Тина Кароль снялась в Японии для украинского Vogue. Фото
"Как это красиво". Тина Кароль снялась в Японии для украинского Vogue. Фото
58-летний Кейдж в третий раз стал отцом
58-летний Кейдж в третий раз стал отцом
"Красавица". Каменских показала бюст в глубоком декольте. Фото
"Красавица". Каменских показала бюст в глубоком декольте. Фото
48-летний Данилко рассказал, сколько кг лишнего веса уже сбросил. Фото до и после
48-летний Данилко рассказал, сколько кг лишнего веса уже сбросил. Фото до и после
Теннисистка Симона Халеп рассталась с македонским бизнесменом спустя год после свадьбы – СМИ
Теннисистка Симона Халеп рассталась с македонским бизнесменом спустя год после свадьбы – СМИ
Макаревич: Интересно, на могильном камне надо будет указывать иноагентство?
Макаревич: Интересно, на могильном камне надо будет указывать иноагентство?
"Рожать дома было моим лучшим решением". Маремуха родила первенца. Фото
"Рожать дома было моим лучшим решением". Маремуха родила первенца. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Деградация полная". Гордон показал, как россиянин устроил "бои без правил" (220770)
2
"Под старость лет так опуститься... Позорище". Рок-музыкант Бутусов спел "Гудбай, Америка!" вместе с российским банкиром (160023)
3
Британский миллионер бросил жену и детей ради беженки из Украины, поселившейся в его доме – СМИ (140624)
4
64-летняя Мадонна заселфилась без бюстгальтера. Фото (136215)
5
Дорофеева впервые рассказала, почему на самом деле рассталась с мужем (83518)
6
Дорофеева снялась в белых сильно облегающих шортах. Фото (64589)
7
49-летняя Клум в микроплавках оседлала велосипед перед камерой (53545)
8
Арестович рассказал, в какую зону на теле собеседника смотреть, чтобы "сбить его с толку" (49858)
 
 
 
 