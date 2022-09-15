Белый дом обсуждает возможность ввести против РФ ограничения подобные оглашению ее страной – спонсором терроризма

Прайс заявил, что США обдумывают как ввести ограничения против России, которые ударять по ней так как оглашение ее страной – спонсором терроризма Фото: U.S. Department of State / Flickr

Такую инициативу администрация Байдена обговаривает с Конгрессом, уточнил Прайс. Он добавил, некоторые меры США уже ввели.

По мнению Прайса, если объявить Россию страной – спонсором терроризма, то могу возникнуть затруднения с поставками гуманитарной помощи в Украину. Кроме того, могут пострадать партнеры Вашингтона, отметил представитель Держдепа.

"По нашему мнению, существуют более направленные подходы, которые мы могли бы применить для привлечения российской армии и руководства к ответственности", – объяснил он.

Против того, чтобы огласить РФ страной – спонсором терроризма, высказывался и Байден. Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер объяснила, что объявление России страной – спонсором терроризма будет иметь нежелательные последствия для Украины и мира.

В то же время Украина не разделяет позицию властей США, которые выступают против признания России страной – спонсором терроризма. Как заявлял глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба, Украина понимает аргументацию США, но "не разделяет ни по одному из пунктов".