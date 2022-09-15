Белый дом обсуждает возможность ввести против РФ ограничения подобные оглашению ее страной – спонсором терроризма

Такую инициативу администрация Байдена обговаривает с Конгрессом, уточнил Прайс. Он добавил, некоторые меры США уже ввели.
По мнению Прайса, если объявить Россию страной – спонсором терроризма, то могу возникнуть затруднения с поставками гуманитарной помощи в Украину. Кроме того, могут пострадать партнеры Вашингтона, отметил представитель Держдепа.
"По нашему мнению, существуют более направленные подходы, которые мы могли бы применить для привлечения российской армии и руководства к ответственности", – объяснил он.
Против того, чтобы огласить РФ страной – спонсором терроризма, высказывался и Байден. Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер объяснила, что объявление России страной – спонсором терроризма будет иметь нежелательные последствия для Украины и мира.
В то же время Украина не разделяет позицию властей США, которые выступают против признания России страной – спонсором терроризма. Как заявлял глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба, Украина понимает аргументацию США, но "не разделяет ни по одному из пунктов".
Украинские власти неоднократно призывали Запад признать Россию государством-террористом или государством – спонсором терроризма.
28 июля Сенат США одобрил резолюцию, в которой призвал Госдепартамент признать Россию государством – спонсором терроризма из-за ее действий в Чечне, Грузии, Сирии и в Украине.
2 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Россия может разорвать дипломатические отношения с США, если Вашингтон объявит РФ страной – спонсором терроризма.
Украина продолжит настаивать на признании России государством – спонсором терроризма, заявлял Кулеба 6 сентября. "То, что в данный момент администрация Байдена не готова принять такое решение, не означает, что оно никогда не может быть принято", – отметил он.