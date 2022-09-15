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Белый дом обсуждает возможность ввести против РФ ограничения подобные оглашению ее страной – спонсором терроризма

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Прайс заявил, что США обдумывают как ввести ограничения против России, которые ударять по ней так как оглашение ее страной спонсором терроризма
Прайс заявил, что США обдумывают как ввести ограничения против России, которые ударять по ней так как оглашение ее страной – спонсором терроризма
Фото: U.S. Department of State / Flickr

Администрация президента США Джо Байдена обсуждает возможность ввести против России санкции, которые были бы аналогичные оглашению РФ страной – спонсором терроризма. Об этом 14 сентября заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс. Брифинг транслировался на YouTube-канале департамента.

Такую инициативу администрация Байдена обговаривает с Конгрессом, уточнил Прайс. Он добавил, некоторые меры США уже ввели.

По мнению Прайса, если объявить Россию страной  спонсором терроризма, то могу возникнуть затруднения с поставками гуманитарной помощи в Украину. Кроме того, могут пострадать партнеры Вашингтона, отметил представитель Держдепа.

"По нашему мнению, существуют более направленные подходы, которые мы могли бы применить для привлечения российской армии и руководства к ответственности", – объяснил он.

Против того, чтобы огласить РФ страной  спонсором терроризма, высказывался и Байден. Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер объяснила, что объявление России страной – спонсором терроризма будет иметь нежелательные последствия для Украины и мира. 

В то же время Украина не разделяет позицию властей США, которые выступают против признания России страной – спонсором терроризма. Как заявлял глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба, Украина понимает аргументацию США, но "не разделяет ни по одному из пунктов".

Контекст:

Украинские власти неоднократно призывали Запад признать Россию государством-террористом или государством – спонсором терроризма.

28 июля Сенат США одобрил резолюцию, в которой призвал Госдепартамент признать Россию государством – спонсором терроризма из-за ее действий в Чечне, Грузии, Сирии и в Украине.

2 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Россия может разорвать дипломатические отношения с США, если Вашингтон объявит РФ страной – спонсором терроризма.

Украина продолжит настаивать на признании России государством – спонсором терроризма, заявлял Кулеба 6 сентября. "То, что в данный момент администрация Байдена не готова принять такое решение, не означает, что оно никогда не может быть принято", – отметил он.

Теги: Россия, США, Украина, МИД, терроризм, санкции, Джо Байден, Вашингтон, Белый дом, Дмитрий Кулеба, дипломатические отношения, российская агрессия, война России против Украины, Нед Прайс
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