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Трюдо о массовых захоронениях в Изюме: Путин и его сторонники должны быть привлечены к ответственности за зверства

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"Массовые захоронения, обнаруженные в Украине, доказательства военных преступлений России", заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо
"Массовые захоронения, обнаруженные в Украине, – доказательства военных преступлений России", – заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо
Фото: depositphotos.com

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 18 сентября в Лондоне заявил, что массовые захоронения, обнаруженные в Украине, – доказательства военных преступлений России и что президента РФ Владимира Путина и его сторонников необходимо привлечь к полной ответственности за эти действия, сообщает Reuters.

Трюдо, который приехал в Лондон на похороны королевы Елизаветы II, уже успел встретиться с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс, и главным вопросом, который стороны обсуждали во время встречи, стало российское вторжение в Украину, пишет агентство.

Трюдо заявил, что Великобритания и Канада внесли огромный вклад в дело поддержки Украины и противодействия незаконным действиям России. А эти действия все чаще выражаются в абсолютно неприемлемых военных преступлениях, как в Буче, так и на отвоеванных Украиной территориях, пишет Reuters.

Премьер-министр Канады заявил, что все эти преступления должны тщательно расследоваться и что Путин, его сторонники и российские военные должны быть привлечены к ответственности за зверства, которые они совершали и продолжают совершать в Украине, пишет агентство.

Контекст:

После деоккупации Изюма в начале сентября там обнаружили массовое захоронение людей. По данным полиции, там около 455 могил. Точное количество тел в могилах пока неизвестно, так как эксгумация еще продолжается, говорил президент Украины Владимир Зеленский.

Среди тел гражданских, которые эксгумировали 16 сентября, есть несколько тел с завязанными за спиной руками, а один человек похоронен с веревкой на шее, рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Обнаружено также захоронение военнослужащих: 17 человек, у части из них есть следы пыток, сказал Зеленский.

Президент Украины 16 сентября в очередной раз призвал мировое сообщество признать РФ страной-спонсором терроризма. "Вы видели Бучу, Мариуполь, теперь Изюм. Сколько это может продолжаться? Сколько еще таких мест должны создать российские террористы, прежде чем мир их остановит?" – сказал он.

Массовые захоронения в Изюме – подтверждение того, что Россия является страной-террористом, заявили в МИД Латвии.

США, как и Евросоюзосудили зверства россиян в Изюме, но о признании терроризма со стороны РФ не говорили.

Теги: Россия, Украина, Великобритания, Канада, Лондон, Изюм, Буча, война России против Украины, Джастин Трюдо, Лиз Трасс
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