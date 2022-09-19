Трюдо о массовых захоронениях в Изюме: Путин и его сторонники должны быть привлечены к ответственности за зверства

Трюдо, который приехал в Лондон на похороны королевы Елизаветы II, уже успел встретиться с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс, и главным вопросом, который стороны обсуждали во время встречи, стало российское вторжение в Украину, пишет агентство.

Трюдо заявил, что Великобритания и Канада внесли огромный вклад в дело поддержки Украины и противодействия незаконным действиям России. А эти действия все чаще выражаются в абсолютно неприемлемых военных преступлениях, как в Буче, так и на отвоеванных Украиной территориях, пишет Reuters.

Премьер-министр Канады заявил, что все эти преступления должны тщательно расследоваться и что Путин, его сторонники и российские военные должны быть привлечены к ответственности за зверства, которые они совершали и продолжают совершать в Украине, пишет агентство.