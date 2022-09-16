ЕС шокирован массовыми захоронениями в Изюме, РФ и ее руководство будут привлечены к ответственности – Боррель

Об этом говорится в заявлении верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, опубликованном 16 сентября.
"Европейский союз глубоко шокирован обнаруженными украинскими властями массовыми захоронениями с более чем 440 телами в Изюме, городе, который недавно был освобожден от вторгшихся российских войск. Мы самым решительным образом осуждаем эти зверства", – заявил он.
Боррель отметил, что война, которую ведет Россия, оставляет кровавый след и разрушения по всей Украине. Он упомянул гибель тысяч гражданских, пытки, преследование, сексуальное насилие российских военных в отношении украинцев, похищения и насильственное перемещение граждан.
"Это бесчеловечное поведение российских войск, полностью игнорирующих международное гуманитарное право и Женевские конвенции, должно быть немедленно прекращено. Россия, ее политическое руководство и все те, кто причастен к продолжающимся нарушениям международного права и международного гуманитарного права в Украине, будут привлечены к ответственности. ЕС поддерживает все усилия в этом направлении", – добавил Боррель.
После деоккупации Изюма в начале сентября там обнаружили массовое захоронение людей. По данным полиции, там около 455 могил. Точное количество тел в могилах пока неизвестно, так как эксгумация еще продолжается, говорил президент Украины Владимир Зеленский. Среди тел гражданских, которые эксгумировали 16 сентября, есть несколько тел с завязанными за спиной руками, а один человек похоронен с веревкой на шее, рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Обнаружено также захоронение военнослужащих: 17 человек, у части из них есть следы пыток, сказал Зеленский.
Президент Украины 16 сентября в очередной раз призвал мировое сообщество признать РФ страной-спонсором терроризма. "Вы видели Бучу, Мариуполь, теперь Изюм. Сколько это может продолжаться? Сколько еще таких мест должны создать российские террористы, прежде чем мир их остановит? Сегодня я обращаюсь ко всем: к Америке и Европе, к политикам, обществам, к ООН и всем международным организациям, к лидерам государств и каждому человеку, который ценит жизнь. На сегодняшний день нет только одного: признания правды. Признания России государством – спонсором терроризма", – сказал он.
Массовые захоронения в Изюме – подтверждение того, что Россия является страной-террористом, заявили в МИД Латвии. США, как и Евросоюз, осудили зверства россиян в Изюме, но о терроризме со стороны РФ не говорят.