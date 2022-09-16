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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия должна быть привлечена к ответственности за ее зверства в Украине – посол США

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Страны Запада должны поддержать Украину в ее усилиях защитить свою родину, отметила Бринк
Страны Запада должны поддержать Украину в ее усилиях защитить свою родину, отметила Бринк
Фото: EPA

Военные преступления, которые совершили российские оккупанты в Харьковской области, должны укрепить решимость Запада поддерживать Украину и привлечь РФ к ответственности.

Об этом 16 сентября в Twitter заявила посол США в Украине Бриджит Бринк.

"Ужасные новости о массовых захоронениях в Изюме должны укрепить нашу коллективную решимость привлечь Россию к ответственности за ее зверства и поддержать Украину в ее усилиях защитить свою родину и освободить ее граждан, которые невероятно страдают от российских войск", – написала Бринк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

15 сентября полиция сообщила, что в деоккупированном Изюме Харьковской области найдено массовое захоронение.

16 сентября глава Нацполиции рассказал, что на месте захоронения насчитывается примерно 445 могил. Начались работы по эксгумации. У 99% тел гражданских есть следы насильственной смерти, сообщили в обладминистрации. Среди тел гражданских, которые эксгумировали 16 сентября, есть несколько тел с завязанными за спиной руками, а один человек похоронен с веревкой на шее, рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Также есть тела детей.

Кроме того, в могиле обнаружены 17 тел украинских военных, часть из них – с явными следами пыток, отметил президент Владимир Зеленский. По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, тела военных в братской могиле были со связанными руками за спиной. Людей сначала пытали, а потом убили, рассказал он.

Теги: Россия, США, Украина, Изюм, Харьковская область, посол США, преступление, война России против Украины, могила, эксгумация, Бриджит Бринк, российские оккупанты
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