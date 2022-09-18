"Ответом должно стать правосудие". Президент Грузии осудила зверства России в Изюме

"Я самым решительным образом осуждаю зверства, совершенные Россией в Изюме. Ответом на эти военные преступления должно стать правосудие. Украина не падет, и воцарится мир", – написала она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские захватчики заблокировали Изюм в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. По данным горсовета, более 80% инфраструктуры уничтожено. В начале апреля Изюм оккупировали россияне.

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. В видеообращении вечером 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные освобождают Изюм. 14 сентября Зеленский посетил деоккупированный Изюм.

15 сентября полиция сообщила, что в освобожденном городе найдено массовое захоронение. По данным правоохранителей, там около 455 могил. Точное количество тел в могилах пока неизвестно, эксгумация продолжается.

Среди тел гражданских, которые эксгумировали 16 сентября, есть несколько тел со связанными за спиной руками, а один человек похоронен с веревкой на шее, рассказал глава Харьковской ОВА. Обнаружено также захоронение военнослужащих: 17 человек, у части из них есть следы пыток, говорил Зеленский.

17 сентября среди тел в этих захоронениях нашли погибшего со связанными за спиной руками и отрезанными гениталиями.

Президент Украины 16 сентября в очередной раз призвал мировое сообщество признать РФ страной – спонсором терроризма. "Вы видели Бучу, Мариуполь, теперь Изюм. Сколько это может продолжаться? Сколько еще таких мест должны создать российские террористы, прежде чем мир их остановит?" – сказал он.

США, Евросоюз, Канада осудили зверства в Изюме, но о признании терроризма со стороны РФ не говорили.