"Ответом должно стать правосудие". Президент Грузии осудила зверства России в Изюме

"Я самым решительным образом осуждаю зверства, совершенные Россией в Изюме. Ответом на эти военные преступления должно стать правосудие. Украина не падет, и воцарится мир", – написала она.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
I condemn in the strongest terms the atrocities committed by Russia in #Izium. These war crimes must be answered by justice. Ukraine will not fall, and peace will prevail. #SlavaUkraini— Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) September 18, 2022
Российские захватчики заблокировали Изюм в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. По данным горсовета, более 80% инфраструктуры уничтожено. В начале апреля Изюм оккупировали россияне.
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. В видеообращении вечером 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные освобождают Изюм. 14 сентября Зеленский посетил деоккупированный Изюм.
15 сентября полиция сообщила, что в освобожденном городе найдено массовое захоронение. По данным правоохранителей, там около 455 могил. Точное количество тел в могилах пока неизвестно, эксгумация продолжается.
Среди тел гражданских, которые эксгумировали 16 сентября, есть несколько тел со связанными за спиной руками, а один человек похоронен с веревкой на шее, рассказал глава Харьковской ОВА. Обнаружено также захоронение военнослужащих: 17 человек, у части из них есть следы пыток, говорил Зеленский.
17 сентября среди тел в этих захоронениях нашли погибшего со связанными за спиной руками и отрезанными гениталиями.
Президент Украины 16 сентября в очередной раз призвал мировое сообщество признать РФ страной – спонсором терроризма. "Вы видели Бучу, Мариуполь, теперь Изюм. Сколько это может продолжаться? Сколько еще таких мест должны создать российские террористы, прежде чем мир их остановит?" – сказал он.
США, Евросоюз, Канада осудили зверства в Изюме, но о признании терроризма со стороны РФ не говорили.