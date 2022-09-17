Омбудсмен Украины показал многоэтажку в Изюме, где в результате авиаудара оккупантов погибли 54 мирных жителя

Об этом 17 сентября в Telegram рассказал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он опубликовал видео разрушенного оккупантами дома, в подвале которого находились погибшие.

"Все мы видим, что "русский мир" – это всегда боль, это всегда разрушения… это геноцид украинской нации, – сказал Лубинец. – Самое главное, чтобы военнослужащие армии РФ и высшее руководство этой страны понесли наказание. Наказание судебное и наказание Божье. Точно это будет".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. Им не удалось захватить Харьков, однако они ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по областному центру и другим населенным пунктам области.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.

В Харьковской области за время контрнаступления ВСУ деоккупирован 421 населенный пункт, сообщил 16 сентября замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. В частности, был освобожден Изюм.

По состоянию на 14 сентября под оккупацией оставалось около 6% территории Харьковской области (до контрнаступления было 32%), сообщил глава ОВА Олег Синегубов.