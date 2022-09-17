Трюдо и Макрон осудили зверства россиян в Изюме

"Я самым решительным образом осуждаю зверства, совершенные в Изюме во время российской оккупации. Виновные будут нести ответственность за свои действия. Без справедливости нет мира", – написал Макрон.
I condemn in the strongest possible terms the atrocities committed at Izium in Ukraine under the Russian occupation. The perpetrators will be held responsible for their actions. There is no peace without justice.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 16, 2022
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также заявил в Twitter, что Канада будет "работать с партнерами, чтобы привлечь к ответственности виновных" в убийствах в Изюме.
"Сообщения о массовых захоронениях в украинском Изюме ужасают и разбивают сердце. Канада осуждает эти отвратительные злодеяния", – написал Трюдо.
Он пообещал, что Канада продолжит помогать народу Украины
The reports of mass graves in Izyum, Ukraine are horrifying and heartbreaking. Canada condemns these abhorrent atrocities. We’ll keep working with partners to hold the perpetrators to account, and we’ll continue to be there for the people of Ukraine.— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) September 17, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После деоккупации Изюма в начале сентября там обнаружили массовое захоронение людей. По данным полиции, там около 455 могил. Точное количество тел в могилах пока неизвестно, так как эксгумация еще продолжается, говорил президент Украины Владимир Зеленский.
Среди тел гражданских, которые эксгумировали 16 сентября, есть несколько тел с завязанными за спиной руками, а один человек похоронен с веревкой на шее, рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Обнаружено также захоронение военнослужащих: 17 человек, у части из них есть следы пыток, сказал Зеленский.
Президент Украины 16 сентября в очередной раз призвал мировое сообщество признать РФ страной-спонсором терроризма. "Вы видели Бучу, Мариуполь, теперь Изюм. Сколько это может продолжаться? Сколько еще таких мест должны создать российские террористы, прежде чем мир их остановит?", – сказал он.
Массовые захоронения в Изюме – подтверждение того, что Россия является страной-террористом, заявили в МИД Латвии.
США, как и Евросоюз, осудили зверства россиян в Изюме, но о признании терроризма со стороны РФ не говорили.