Трюдо и Макрон осудили зверства россиян в Изюме

Макрон: Без справедливости нет мира Фото: EPA

"Я самым решительным образом осуждаю зверства, совершенные в Изюме во время российской оккупации. Виновные будут нести ответственность за свои действия. Без справедливости нет мира", – написал Макрон.

I condemn in the strongest possible terms the atrocities committed at Izium in Ukraine under the Russian occupation. The perpetrators will be held responsible for their actions. There is no peace without justice. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 16, 2022

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также заявил в Twitter, что Канада будет "работать с партнерами, чтобы привлечь к ответственности виновных" в убийствах в Изюме.

"Сообщения о массовых захоронениях в украинском Изюме ужасают и разбивают сердце. Канада осуждает эти отвратительные злодеяния", – написал Трюдо.

Он пообещал, что Канада продолжит помогать народу Украины

The reports of mass graves in Izyum, Ukraine are horrifying and heartbreaking. Canada condemns these abhorrent atrocities. We’ll keep working with partners to hold the perpetrators to account, and we’ll continue to be there for the people of Ukraine. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) September 17, 2022

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