"Солдаты стреляли по погребенным для развлечения". Зеленский заявил, что РФ в Изюме повторила сделанное в Буче

"Уже есть четкие доказательства пыток, издевательств над людьми… Более того, есть свидетельства, что российские солдаты, чьи позиции были недалеко от этого места, стреляли по погребенным просто для развлечения. Мир должен на все это отреагировать. Россия повторила в Изюме то, что сделала в Буче. И мы сейчас только начали узнавать полную правду о том, что происходило в это время в Харьковской области", – сказал он.

Зеленский приветствовал решение ООН направить миссию для проверки факта массового захоронения в Изюме.

"Хорошо, что в структурах ООН уже готовят группу работников, которая побывает в этом месте возле Изюма, которая увидит и сможет доложить всем в системе ООН о том, что делали террористы России. Мы обеспечим полный доступ журналистов к освобожденной территории и всем местам издевательства над людьми. Мы дадим такой доступ, который позволит сообщить миру, что рашизм должен быть осужден", – добавил он.