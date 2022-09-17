"Солдаты стреляли по погребенным для развлечения". Зеленский заявил, что РФ в Изюме повторила сделанное в Буче

"Уже есть четкие доказательства пыток, издевательств над людьми… Более того, есть свидетельства, что российские солдаты, чьи позиции были недалеко от этого места, стреляли по погребенным просто для развлечения. Мир должен на все это отреагировать. Россия повторила в Изюме то, что сделала в Буче. И мы сейчас только начали узнавать полную правду о том, что происходило в это время в Харьковской области", – сказал он.
Зеленский приветствовал решение ООН направить миссию для проверки факта массового захоронения в Изюме.
"Хорошо, что в структурах ООН уже готовят группу работников, которая побывает в этом месте возле Изюма, которая увидит и сможет доложить всем в системе ООН о том, что делали террористы России. Мы обеспечим полный доступ журналистов к освобожденной территории и всем местам издевательства над людьми. Мы дадим такой доступ, который позволит сообщить миру, что рашизм должен быть осужден", – добавил он.
После деоккупации Изюма в начале сентября там обнаружили массовое захоронение людей. По данным полиции, там около 455 могил. Точное количество тел в могилах пока неизвестно, так как эксгумация еще продолжается, говорил президент Украины Владимир Зеленский. Среди тел гражданских, которые эксгумировали 16 сентября, есть несколько тел с завязанными за спиной руками, а один человек похоронен с веревкой на шее, рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Обнаружено также захоронение военнослужащих: 17 человек, у части из них есть следы пыток, сказал Зеленский.
Президент Украины 16 сентября в очередной раз призвал мировое сообщество признать РФ страной-спонсором терроризма. "Вы видели Бучу, Мариуполь, теперь Изюм. Сколько это может продолжаться? Сколько еще таких мест должны создать российские террористы, прежде чем мир их остановит? Сегодня я обращаюсь ко всем: к Америке и Европе, к политикам, обществам, к ООН и всем международным организациям, к лидерам государств и каждому человеку, который ценит жизнь. На сегодняшний день нет только одного: признания правды. Признания России государством – спонсором терроризма", – сказал он.
Массовые захоронения в Изюме – подтверждение того, что Россия является страной-террористом, заявили в МИД Латвии. США, как и Евросоюз, осудили зверства россиян в Изюме, но о терроризме со стороны РФ в своих заявлениях не упоминали.