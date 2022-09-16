Правосудие за преступления, совершенные РФ в Украине, должно идти рука об руку с восстановлением – посол Великобритании

Об этом 16 сентября в Twitter заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

"Братская могила. Тела со следами пыток. Поскольку украинская земля освобождается, смерть раскрывается. Правосудие за преступления, совершенные РФ в Украине, должно идти рука об руку с восстановлением", – написала она.

#Izium is unfolding as a site of horrific war crimes. Mass grave. Bodies that show signs of having been tortured. As * land is liberated, death is uncovered. Justice for crimes committed by * in * must go hand in hand with rebuilding. — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) September 16, 2022

По мнению посла США в Украине Бриджит Бринк, Россия должна быть привлечена к ответственности за ее зверства в Украине.

Война России против Украины. Главное (обновляется)