Правосудие за преступления, совершенные РФ в Украине, должно идти рука об руку с восстановлением – посол Великобритании

Об этом 16 сентября в Twitter заявила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.
"Братская могила. Тела со следами пыток. Поскольку украинская земля освобождается, смерть раскрывается. Правосудие за преступления, совершенные РФ в Украине, должно идти рука об руку с восстановлением", – написала она.
#Izium is unfolding as a site of horrific war crimes. Mass grave. Bodies that show signs of having been tortured. As * land is liberated, death is uncovered. Justice for crimes committed by * in * must go hand in hand with rebuilding.— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) September 16, 2022
По мнению посла США в Украине Бриджит Бринк, Россия должна быть привлечена к ответственности за ее зверства в Украине.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
15 сентября полиция сообщила, что в деоккупированном Изюме Харьковской области найдено массовое захоронение.
16 сентября глава Нацполиции рассказал, что на месте захоронения насчитывается примерно 445 могил. Начались работы по эксгумации. У 99% тел гражданских есть следы насильственной смерти, сообщили в обладминистрации. Среди тел гражданских, которые эксгумировали 16 сентября, есть несколько тел с завязанными за спиной руками, а один человек похоронен с веревкой на шее, рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Также есть тела детей.
Кроме того, в могиле обнаружены 17 тел украинских военных, часть из них – с явными следами пыток, отметил президент Владимир Зеленский. По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, тела военных в братской могиле были со связанными руками за спиной. Людей сначала пытали, а потом убили, рассказал он.