В Харьковской области деоккупирован 421 населенный пункт – Тимошенко

По его информации, на освобожденные территории уже направляют гуманитарные грузы. В частности, Балаклейская территориальная община уже получила 100 тонн продуктов, а вскоре туда будут направлены генераторы, строительные материалы, медикаменты и другая гуманитарная помощь.



Пенсионеры Чкаловской, Балаклейской и Шевченковской общин уже получают пенсии.



На деоккупированных территориях продолжаются работы по восстановлению жилищной и критической инфраструктуры. АО "Харьковгаз" проводит обследование и оценку разрушенных сетей для последующего восстановления газораспределительной системы.



Тимошенко отметил, что сотрудники пиротехнических подразделений ДСНС за неделю работы разминировали уже более 24 гектаров освобожденных территорий Харьковской области и обезвредили почти 1 тыс. взрывоопасных предметов.



Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Вооруженные силы Украины освободили от российских захватчиков практически всю территорию Харьковской области.



"На сегодняшний день почти вся Харьковская область деоккупирована. Это было беспрецедентное движение наших воинов. Украинцам снова удалось сделать то, что многие считали невозможным", – написал президент в Telegram.

Контекст: В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По данным Минобороны Украины, в Харьковской области ВСУ с 6-го по 14 сентября освободили около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.