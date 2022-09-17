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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о зверствах россиян: Они разве что не делают мыло из людей и абажуры из кожи

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Зеленский: Мы установим личности всех тех, кто пытал, кто издевался, кто принес это зверство из России сюда, на нашу украинскую землю
Зеленский: Мы установим личности всех тех, кто пытал, кто издевался, кто принес это зверство из России сюда, на нашу украинскую землю
Фото: president.gov.ua

На месте массовых захоронений в деоккупированном Изюме Харьковской области обнаружили новые доказательства, что россияне пытали похороненных там людей.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в вечернем обращении 17 сентября, опубликованном его пресс-службой.

Зеленский упомянул, что в нескольких украинских городах сегодня отмечают дни города, в частности – в Бердянске и Херсоне, которые пока оккупированы россиянами.

"Какие бы силы оккупанты ни тратили на них, что бы они там ни рассказывали, наш Херсон и наш Бердянск ни на минуту не теряли своей украинской души, ни на минуту не теряли веру в Украину. И ни на минуту мы о них не забываем и обязательно вернемся. Так же, как Киевскую, Черниговскую и Сумскую, так же, как теперь Харьковскую, мы освободим и другие области, всю нашу землю", – заявил он.

Президент сказал, что везде, где есть Украина, будет украинский флаг "и нигде не останется этого зверства – рашизма, который повторяет то, что делали нацисты".

"Они разве что не делают мыло из людей, не делают абажуры из кожи... Масштаб не на всю Европу... Но принцип тот же. Лагеря, где собирают людей, чтобы убить. Депортация. Сожженные города и села, уничтоженные полностью – ничего живого не остается после рашизма. Ракетный террор. Массовые захоронения. Пыточные. Жесточайшие издевательства над еще живыми людьми. И безграничная, ничем не прикрытая ненависть, с которой они оправдывают эту войну, которую они и начали", – продолжил он.

Зеленский упомянул о новых доказательствах зверств россиян, обнаруженных в Изюме, но не рассказал деталей. Издание "Ґрати" пишет (и публикует фотодоказательства), что на месте массового захоронения сегодня нашли тело мужчины со связанными за спиной руками и отрезанной мошонкой – об этом сообщил судмедэксперт после осмотра тела. Личность погибшего не установлена, его нашли в могиле с номером 91.

Также Зеленский рассказал, что пыточная, которую 17 сентября обнаружили в Казачьей Лопани, была обустроена на территории вокзала.

"Даже на обычном вокзале Казачьей Лопани нашли помещение для пыток, нашли инструменты для пыток током. Это просто вокзал! Пытки были повсеместной практикой на оккупированной территории. Так поступали нацисты. Так поступают рашисты. И будут отвечать так же – и на поле боя, и в залах суда. Мы установим личности всех тех, кто пытал, кто издевался, кто принес это зверство из России сюда, на нашу украинскую землю", – резюмировал он.

Контекст:

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.

В Харьковской области ВСУ за время контрнаступления освободили 388 населенных пунктов, это порядка 8,5 тыс. км² территории, на которой проживают 150 тыс. человек, сообщила 14 сентября замминистра обороны Анна Маляр. По состоянию на 14 сентября под оккупацией оставалось около 6% территории Харьковской области (до контрнаступления было 32%), сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

16 сентября глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко рассказал в эфире национального телемарафона, что на деоккупированных территориях Харьковской области правоохранители обнаружили 10 пыточных: шесть в Изюме, две в Балаклее и по одной в Граково и Волчанске.

Кроме того, в Купянске, по данным СБУ, оккупанты обустроили незаконную тюрьму и удерживали 400 человек в камерах, рассчитанных на 140 заключенных.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: заключенные, Харьковская область, пытки, Владимир Зеленский, массовые захоронения, лагеря, контрнаступление
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