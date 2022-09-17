Зеленский о зверствах россиян: Они разве что не делают мыло из людей и абажуры из кожи

Зеленский: Мы установим личности всех тех, кто пытал, кто издевался, кто принес это зверство из России сюда, на нашу украинскую землю Фото: president.gov.ua

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в вечернем обращении 17 сентября, опубликованном его пресс-службой.

Зеленский упомянул, что в нескольких украинских городах сегодня отмечают дни города, в частности – в Бердянске и Херсоне, которые пока оккупированы россиянами.

"Какие бы силы оккупанты ни тратили на них, что бы они там ни рассказывали, наш Херсон и наш Бердянск ни на минуту не теряли своей украинской души, ни на минуту не теряли веру в Украину. И ни на минуту мы о них не забываем и обязательно вернемся. Так же, как Киевскую, Черниговскую и Сумскую, так же, как теперь Харьковскую, мы освободим и другие области, всю нашу землю", – заявил он.

Президент сказал, что везде, где есть Украина, будет украинский флаг "и нигде не останется этого зверства – рашизма, который повторяет то, что делали нацисты".

"Они разве что не делают мыло из людей, не делают абажуры из кожи... Масштаб не на всю Европу... Но принцип тот же. Лагеря, где собирают людей, чтобы убить. Депортация. Сожженные города и села, уничтоженные полностью – ничего живого не остается после рашизма. Ракетный террор. Массовые захоронения. Пыточные. Жесточайшие издевательства над еще живыми людьми. И безграничная, ничем не прикрытая ненависть, с которой они оправдывают эту войну, которую они и начали", – продолжил он.

Зеленский упомянул о новых доказательствах зверств россиян, обнаруженных в Изюме, но не рассказал деталей. Издание "Ґрати" пишет (и публикует фотодоказательства), что на месте массового захоронения сегодня нашли тело мужчины со связанными за спиной руками и отрезанной мошонкой – об этом сообщил судмедэксперт после осмотра тела. Личность погибшего не установлена, его нашли в могиле с номером 91.

Также Зеленский рассказал, что пыточная, которую 17 сентября обнаружили в Казачьей Лопани, была обустроена на территории вокзала.

"Даже на обычном вокзале Казачьей Лопани нашли помещение для пыток, нашли инструменты для пыток током. Это просто вокзал! Пытки были повсеместной практикой на оккупированной территории. Так поступали нацисты. Так поступают рашисты. И будут отвечать так же – и на поле боя, и в залах суда. Мы установим личности всех тех, кто пытал, кто издевался, кто принес это зверство из России сюда, на нашу украинскую землю", – резюмировал он.