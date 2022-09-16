Заключенные спали стоя. СБУ расследуют факт обустройства оккупантами "тюрьмы" в Купянске Харьковской области

По данным следствия, незаконная тюрьма была обустроена в районном отделе полиции Купянска, где во время российского вторжения находился "руководящий центр" оккупационной администрации. Установлено, что в этих помещениях оккупанты удерживали и издевались над местными жителями, которые отказывались с ними сотрудничать.

"Тюрьма" была переполнена втрое: в камерах, рассчитанных на 140 человек, оккупанты одновременно держали более 400, поэтому люди вынуждены были спать стоя.

Согласно международным конвенциям, такое поведение признается пытками и являются жестокими, бесчеловечными видами обращения и наказания.

Следователи Управления СБУ в Харьковской области документируют военные преступления, совершенные российско-оккупационными войсками против мирного населения, в рамках уголовных производств по ст. 438 Уголовного кодекса "Нарушение законов и обычаев войны".