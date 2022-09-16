Заключенные спали стоя. СБУ расследуют факт обустройства оккупантами "тюрьмы" в Купянске Харьковской области

По данным следствия, незаконная тюрьма была обустроена в районном отделе полиции Купянска, где во время российского вторжения находился "руководящий центр" оккупационной администрации. Установлено, что в этих помещениях оккупанты удерживали и издевались над местными жителями, которые отказывались с ними сотрудничать.
"Тюрьма" была переполнена втрое: в камерах, рассчитанных на 140 человек, оккупанты одновременно держали более 400, поэтому люди вынуждены были спать стоя.
Согласно международным конвенциям, такое поведение признается пытками и являются жестокими, бесчеловечными видами обращения и наказания.
Следователи Управления СБУ в Харьковской области документируют военные преступления, совершенные российско-оккупационными войсками против мирного населения, в рамках уголовных производств по ст. 438 Уголовного кодекса "Нарушение законов и обычаев войны".
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.
В Харьковской области ВСУ за время контрнаступления освободили 388 населенных пунктов, это порядка 8,5 тыс. км² территории, на которой проживают 150 тыс. человек, сообщила 14 сентября замминистра обороны Анна Маляр.
В частности, были освобождены Балаклея и Изюм, украинские подразделения зашли в Купянск и Волчанск.
Заместитель главы Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич рассказал "Главкому", что украинские военные освободили часть города, которая находится на правом берегу реки Оскол. "Надеюсь, на другом берегу реки скоро тоже будут наши военные", – сказал он.