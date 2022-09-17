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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На освобожденной от войск РФ территории Харьковской области нашли еще одну пыточную оккупантов – прокуратура

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Правоохранители изъяли аппарат, которым оккупанты пытали гражданских
Правоохранители изъяли аппарат, которым оккупанты пытали гражданских
Фото: Харківська обласна прокуратура / Facebook

В поселке Казачья Лопань Харьковской области обнаружили пыточную российских оккупантов. Об этом проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры 17 сентября.

Пыточную в Казачьей Лопани оккупанты устроили в здании "народной милиции", сегодня правоохранители провели осмотр этого помещения, изъяли документы, которые подтверждают функционирование оккупационной "милиции", и аппарат, которым пытали гражданских.

"Установлено, что во время оккупации населенного пункта представители РФ создали псевдоправоохранительный орган, в подвальном помещении которого обустроили пыточную, где подвергали бесчеловечным пыткам гражданских. В настоящее время установлены лица, работавшие на представителей страны-агрессора в поселке Казачья Лопань, принимаются меры по привлечению их к уголовной ответственности", – сообщили в прокуратуре.

Осмотр помещения проводили в рамках расследования уголовного производства о коллаборационной деятельности (ч. 7 ст.111 Уголовного кодекса Украины).

https://www.facebook.com/prokuraturakharkiv/posts/pfbid0mew8RvaeWsw4nNKca9KkeYnwzQUqSS9GGaneYBLx3kNKmg9zn1A6uwLxBSdeKJqSl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.

В Харьковской области ВСУ за время контрнаступления освободили 388 населенных пунктов, это порядка 8,5 тыс. км² территории, на которой проживают 150 тыс. человек, сообщила 14 сентября замминистра обороны Анна Маляр. По состоянию на 14 сентября под оккупацией оставалось около 6% территории Харьковской области (до контрнаступления было 32%), сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

16 сентября глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко рассказал в эфире национального телемарафона, что на деоккупированных территориях Харьковской области правоохранители обнаружили 10 пыточных: шесть в Изюме, две в Балаклее и по одной в Граково и Волчанске.

Кроме того, в Купянске, по данным СБУ, оккупанты обустроили незаконную тюрьму и удерживали 400 человек в камерах, рассчитанных на 140 заключенных.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: тюрьма, оккупация, пытки, правоохранители, расследование, война России против Украины, деоккупация
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