На освобожденной от войск РФ территории Харьковской области нашли еще одну пыточную оккупантов – прокуратура

Пыточную в Казачьей Лопани оккупанты устроили в здании "народной милиции", сегодня правоохранители провели осмотр этого помещения, изъяли документы, которые подтверждают функционирование оккупационной "милиции", и аппарат, которым пытали гражданских.
"Установлено, что во время оккупации населенного пункта представители РФ создали псевдоправоохранительный орган, в подвальном помещении которого обустроили пыточную, где подвергали бесчеловечным пыткам гражданских. В настоящее время установлены лица, работавшие на представителей страны-агрессора в поселке Казачья Лопань, принимаются меры по привлечению их к уголовной ответственности", – сообщили в прокуратуре.
Осмотр помещения проводили в рамках расследования уголовного производства о коллаборационной деятельности (ч. 7 ст.111 Уголовного кодекса Украины).
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.
В Харьковской области ВСУ за время контрнаступления освободили 388 населенных пунктов, это порядка 8,5 тыс. км² территории, на которой проживают 150 тыс. человек, сообщила 14 сентября замминистра обороны Анна Маляр. По состоянию на 14 сентября под оккупацией оставалось около 6% территории Харьковской области (до контрнаступления было 32%), сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
16 сентября глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко рассказал в эфире национального телемарафона, что на деоккупированных территориях Харьковской области правоохранители обнаружили 10 пыточных: шесть в Изюме, две в Балаклее и по одной в Граково и Волчанске.
Кроме того, в Купянске, по данным СБУ, оккупанты обустроили незаконную тюрьму и удерживали 400 человек в камерах, рассчитанных на 140 заключенных.