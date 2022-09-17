На освобожденной от войск РФ территории Харьковской области нашли еще одну пыточную оккупантов – прокуратура

Пыточную в Казачьей Лопани оккупанты устроили в здании "народной милиции", сегодня правоохранители провели осмотр этого помещения, изъяли документы, которые подтверждают функционирование оккупационной "милиции", и аппарат, которым пытали гражданских.

"Установлено, что во время оккупации населенного пункта представители РФ создали псевдоправоохранительный орган, в подвальном помещении которого обустроили пыточную, где подвергали бесчеловечным пыткам гражданских. В настоящее время установлены лица, работавшие на представителей страны-агрессора в поселке Казачья Лопань, принимаются меры по привлечению их к уголовной ответственности", – сообщили в прокуратуре.

Осмотр помещения проводили в рамках расследования уголовного производства о коллаборационной деятельности (ч. 7 ст.111 Уголовного кодекса Украины).

Война России против Украины. Главное (обновляется)