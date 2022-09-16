В Харьковской области после освобождения от РФ нашли 10 пыточных. В одной из них были иностранцы, рассказал Зеленский

Зеленский отметил, что на деоккупированной территории Харьковской области сейчас продолжаются следственные действия и правоохранители документируют военные преступления РФ.

"Найдены пыточные, в которых издевались над мирными жителями оккупированных городов и поселков, помещения, в которых держали людей, даже иностранцев. В частности, семеро граждан Республики Шри-Ланка, студенты Купянского медицинского колледжа. Еще в марте их захватили российские солдаты и впоследствии удерживали этих людей в подвале. Только теперь, после освобождения Харьковской области, эти люди были спасены, им оказывается медицинская помощь", – сказал президент.

Где именно находятся пыточные, в которых удерживали студентов Купянского колледжа, он не уточнил. Как пишет "Укринформ", глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко рассказал в эфире национального телемарафона, что на деоккупированных территориях Харьковской области правоохранители обнаружили 10 пыточных, больше всего – в Изюме.

"Шесть – это город Изюм, в местах дислокации вооруженных сил РФ, где находились военнослужащие Росгвардии, работники ФСБ, представители полиции РФ – СОБР и другие подразделения. Две пыточные – на территории города Балаклея. Одна – в селе Граково Чугуевского района и одна – в городе Волчанск. Мы точно знаем, что там пытали людей и уже имеем информацию о погибших там", – рассказал он.

Кроме того, в Купянске, по данным СБУ, оккупанты обустроили незаконную тюрьму и удерживали 400 человек в камерах, рассчитанных на 140 заключенных.