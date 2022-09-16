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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области после освобождения от РФ нашли 10 пыточных. В одной из них были иностранцы, рассказал Зеленский

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Зеленский рассказал, что на деоккупированной территории Харьковской области сейчас продолжаются следственные действия
Зеленский рассказал, что на деоккупированной территории Харьковской области сейчас продолжаются следственные действия
Фото: president.gov.ua

На территории Харьковской области, которая была под контролем РФ, российские оккупационные войска в пыточных удерживали в том числе иностранцев. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в своем обращении, опубликованном 16 сентября.

Зеленский отметил, что на деоккупированной территории Харьковской области сейчас продолжаются следственные действия и правоохранители документируют военные преступления РФ. 

"Найдены пыточные, в которых издевались над мирными жителями оккупированных городов и поселков, помещения, в которых держали людей, даже иностранцев. В частности, семеро граждан Республики Шри-Ланка, студенты Купянского медицинского колледжа. Еще в марте их захватили российские солдаты и впоследствии удерживали этих людей в подвале. Только теперь, после освобождения Харьковской области, эти люди были спасены, им оказывается медицинская помощь", – сказал президент. 

Где именно находятся пыточные, в которых удерживали студентов Купянского колледжа, он не уточнил. Как пишет "Укринформ", глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко рассказал в эфире национального телемарафона, что на деоккупированных территориях Харьковской области правоохранители обнаружили 10 пыточных, больше всего – в Изюме. 

"Шесть – это город Изюм, в местах дислокации вооруженных сил РФ, где находились военнослужащие Росгвардии, работники ФСБ, представители полиции РФ – СОБР и другие подразделения. Две пыточные – на территории города Балаклея. Одна – в селе Граково Чугуевского района и одна – в городе Волчанск. Мы точно знаем, что там пытали людей и уже имеем информацию о погибших там", – рассказал он. 

Кроме того, в Купянске, по данным СБУ, оккупанты обустроили незаконную тюрьму и удерживали 400 человек в камерах, рассчитанных на 140 заключенных.

Контекст:

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. 

В Харьковской области ВСУ за время контрнаступления освободили 388 населенных пунктов, это порядка 8,5 тыс. км² территории, на которой проживают 150 тыс. человек, сообщила 14 сентября замминистра обороны Анна Маляр. По состоянию на 14 сентября под оккупацией оставалось около 6% территории Харьковской области (до контрнаступления было 32%), сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: пытки, колледж, Шри-Ланка, студенты, Владимир Зеленский, Купянск, иностранцы, Балаклея, Игорь Клименко, Олег Синегубов, контрнаступление
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