Оккупанты в Херсонской области пытали пожилого мужчину горячим утюгом – полиция

"Так, во временно оккупированном Херсоне российские военнослужащие пришли в квартиру 72-летнего мужчины, искали оружие и документы на жилье, пытали горячим утюгом и стреляли над ухом хозяина, затем его забрали в неизвестном направлении", – сказано в сообщении.

Еще одного местного жителя, по данным правоохранителей, оккупанты захватили в пригороде Херсона. Мужчину похитили с его рабочего места, надели мешок на голову и вывезли в неизвестном направлении.

Кроме того, отметили в полиции, после деоккупации населенных пунктов выплывают все новые факты военных преступлений армии РФ.

"В одном из сел Бериславского района представители военных формирований России совершили умышленное убийство местного жителя, его повесили в собственном дворе. Оккупанты не дали родным захоронить мужчину, его похоронили во дворе дома", – рассказали в полиции.

После деоккупации поселка Высокополье стали поступать заявления от вернувшихся в населенный пункт местных жителей о массовых фактах мародерства российскими военными, которые самовольно заселялись в их домах. Люди обнаружили в своем жилье наркотические вещества, элементы вооружения и форменной одежды российской армии, имущество оккупанты вывезли или разбили.

Также за прошедшие сутки оккупанты обстреливали села Бериславского района. Ракетные и артиллерийские удары повлекли за собой разрушения и жертвы среди мирного населения.

Полиция открыла уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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