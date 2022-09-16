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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты в Херсонской области пытали пожилого мужчину горячим утюгом – полиция

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Полиция фиксирует преступления оккупантов в Херсонской области
Полиция фиксирует преступления оккупантов в Херсонской области
Фото: Поліція Херсонської області / Facebook

В Херсонской области в полицию поступает новая информация о пытках местных жителей российскими военными и представителями силовых структур РФ. Об этом сообщила 16 сентября пресс-служба регионального управления полиции в Facebook.

"Так, во временно оккупированном Херсоне российские военнослужащие пришли в квартиру 72-летнего мужчины, искали оружие и документы на жилье, пытали горячим утюгом и стреляли над ухом хозяина, затем его забрали в неизвестном направлении", – сказано в сообщении.

Еще одного местного жителя, по данным правоохранителей, оккупанты захватили в пригороде Херсона. Мужчину похитили с его рабочего места, надели мешок на голову и вывезли в неизвестном направлении.

Кроме того, отметили в полиции, после деоккупации населенных пунктов выплывают все новые факты военных преступлений армии РФ.

"В одном из сел Бериславского района представители военных формирований России совершили умышленное убийство местного жителя, его повесили в собственном дворе. Оккупанты не дали родным захоронить мужчину, его похоронили во дворе дома", – рассказали в полиции.

После деоккупации поселка Высокополье стали поступать заявления от вернувшихся в населенный пункт местных жителей о массовых фактах мародерства российскими военными, которые самовольно заселялись в их домах. Люди обнаружили в своем жилье наркотические вещества, элементы вооружения и форменной одежды российской армии, имущество оккупанты вывезли или разбили.

Также за прошедшие сутки оккупанты обстреливали села Бериславского района. Ракетные и артиллерийские удары повлекли за собой разрушения и жертвы среди мирного населения.

Полиция открыла уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

https://www.facebook.com/khersonpolice.official/posts/pfbid02vzWJHjQrsVkKKmiobzT6wJbu8LNTTUynqtrZUxs4J4HY2ArycF4sePyCuRzHc7kfl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

В июле постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева сообщала, что российские военные в регионе удерживают "в подвалах" и пытают около 600 человек. 

РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. 9 сентября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США видят успехи Украины под Херсоном.

Украинские военные освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта на юге, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг".

Теги: Херсон, убийство, полиция, Херсонская область, похищение, заложники, пытки, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты, деоккупация, Высокополье
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