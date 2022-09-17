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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Опубликованы спутниковые снимки массового захоронения в Изюме

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В изюмском лесу после освобождения от российских войск обнаружили более 400 могил
В изюмском лесу после освобождения от российских войск обнаружили более 400 могил
Фото: ЕРА

17 сентября компания Maxar Technologies опубликовала в Twitter спутниковые снимки массового захоронения (Песчанское, или Лесное кладбище) в Изюме Харьковской области, который в сентябре освободили от российских оккупантов.

Фотографии, сделанные в период с марта по август, опубликовало также агентство ЕРА.

Захоронение в изюмском лесу, 24 марта. Фото: ЕРА
Захоронение в изюмском лесу, 24 марта. Фото: ЕРА

На снимках показаны само кладбище в вход на него.

Снимок сделан 8 апреля. Фото: ЕРА
Снимок сделан 8 апреля. Фото: ЕРА

29 августа. Фото: ЕРА
Снимок от 29 августа. Фото: ЕРА

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские захватчики заблокировали Изюм в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. По данным горсовета, более 80% инфраструктуры уничтожено. С начала апреля Изюм был оккупирован.

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. В видеообращении вечером 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные освобождают Изюм.

14 сентября Владимир Зеленский посетил деоккупированный Изюм.

15 сентября полиция сообщила, что в деоккупированном Изюме найдено массовое захоронение. По данным правоохранителей, там около 455 могил. Точное количество тел в могилах пока неизвестно, так как эксгумация еще продолжается, говорил Зеленский.

Среди тел гражданских, которые эксгумировали 16 сентября, есть несколько тел с завязанными за спиной руками, а один человек похоронен с веревкой на шее, рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Обнаружено также захоронение военнослужащих: 17 человек, у части из них есть следы пыток, сказал Зеленский.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Изюм, Харьковская область, кладбище, война России против Украины, массовые захоронения, погибшие, деоккупация
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