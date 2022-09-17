Опубликованы спутниковые снимки массового захоронения в Изюме

Фотографии, сделанные в период с марта по август, опубликовало также агентство ЕРА.

На снимках показаны само кладбище в вход на него.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские захватчики заблокировали Изюм в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. По данным горсовета, более 80% инфраструктуры уничтожено. С начала апреля Изюм был оккупирован.

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. В видеообращении вечером 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные освобождают Изюм.

14 сентября Владимир Зеленский посетил деоккупированный Изюм.

15 сентября полиция сообщила, что в деоккупированном Изюме найдено массовое захоронение. По данным правоохранителей, там около 455 могил. Точное количество тел в могилах пока неизвестно, так как эксгумация еще продолжается, говорил Зеленский.

Среди тел гражданских, которые эксгумировали 16 сентября, есть несколько тел с завязанными за спиной руками, а один человек похоронен с веревкой на шее, рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Обнаружено также захоронение военнослужащих: 17 человек, у части из них есть следы пыток, сказал Зеленский.