В Изюме эксгумировали 59 тел, у большинства – следы насильственной смерти – Синегубов

"Эксперты Нацполиции в Харьковской области эксгумировали на сегодняшний день 59 тел в Изюме. Тела 16 гражданских мужчин и 26 женщин доставят на дальнейшую экспертизу. 17 – военнослужащих. Как отмечают специалисты, у большинства имеются следы насильственной смерти. Работы продолжаются", – написал он.
Синегубов напомнил, что в изюмском лесу нашли более 450 могил.
"Это трагическое и ужасное последствие полугодовой оккупации. Мир должен видеть преступления россиян, чтобы все виновные понесли наказание!" – добавил глава ОВА.
Российские захватчики заблокировали Изюм в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. По данным горсовета, более 80% инфраструктуры уничтожено. С начала апреля Изюм был оккупирован.
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. В видеообращении вечером 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные освобождают Изюм. 14 сентября Зеленский посетил деоккупированный Изюм.
15 сентября полиция сообщила, что в освобожденном городе найдено массовое захоронение. По данным правоохранителей, там около 455 могил. Точное количество тел в могилах пока неизвестно, так как эксгумация еще продолжается, говорил Зеленский. Среди тел гражданских, которые эксгумировали 16 сентября, есть несколько тел с завязанными за спиной руками, а один человек похоронен с веревкой на шее, рассказал глава Харьковской ОВА. Обнаружено также захоронение военнослужащих: 17 человек, у части из них есть следы пыток, сказал Зеленский.
17 сентября среди тел в этих захоронениях нашли погибшего со связанными за спиной руками и отрезанными частями тела.