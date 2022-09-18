В Изюме эксгумировали 59 тел, у большинства – следы насильственной смерти – Синегубов

"Эксперты Нацполиции в Харьковской области эксгумировали на сегодняшний день 59 тел в Изюме. Тела 16 гражданских мужчин и 26 женщин доставят на дальнейшую экспертизу. 17 – военнослужащих. Как отмечают специалисты, у большинства имеются следы насильственной смерти. Работы продолжаются", – написал он.

Синегубов напомнил, что в изюмском лесу нашли более 450 могил.

"Это трагическое и ужасное последствие полугодовой оккупации. Мир должен видеть преступления россиян, чтобы все виновные понесли наказание!" – добавил глава ОВА.