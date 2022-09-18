Эксгумация тел погибших в Изюме будет проводиться еще около двух недель – мэр

"Работники всех служб проводят эксгумацию, выкапывают похороненных. Если есть возможность, их идентифицируют, всех отправляют в Харьков для дальнейших работ. Эта работа будет проводиться еще почти две недели, потому что захоронений очень много", – сказал мэр.
Марченко не исключает, что будут найдены новые захоронения.
"Пока новых не нашли, но говорят, что такие есть, поэтому их ищут", – объяснил мэр.
По словам Марченко, в Изюм, в котором до оккупации проживало более 45 тыс. человек, начинают возвращаться жители.
"В Изюме остается 13-15 тыс. жителей. [...] Все не вернутся, многим негде жить – разбомбленные, разбитые квартиры, дома. Впереди зима. Свет появится в городе максимум через две недели, сейчас ведутся работы по газификации города, потому что газа нет, но это будут в основном частные дома. Через месяц в Изюме будет тысяч 25-30 людей", – считает он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские захватчики заблокировали Изюм в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. По данным горсовета, более 80% инфраструктуры уничтожено. В начале апреля Изюм оккупировали россияне.
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. В видеообращении вечером 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные освобождают Изюм. 14 сентября Зеленский посетил деоккупированный Изюм.
15 сентября полиция сообщила, что в освобожденном городе найдено массовое захоронение. По данным правоохранителей, там около 455 могил. Точное количество тел в могилах пока неизвестно, эксгумация продолжается.
Среди тел гражданских, которые эксгумировали 16 сентября, есть несколько тел со связанными за спиной руками, а один человек похоронен с веревкой на шее, рассказал глава Харьковской ОВА. Обнаружено также захоронение военнослужащих: 17 человек, у части из них есть следы пыток, говорил Зеленский.
17 сентября среди тел в этих захоронениях нашли погибшего со связанными за спиной руками и отрезанными гениталиями.
Президент Украины 16 сентября в очередной раз призвал мировое сообщество признать РФ страной-спонсором терроризма. "Вы видели Бучу, Мариуполь, теперь Изюм. Сколько это может продолжаться? Сколько еще таких мест должны создать российские террористы, прежде чем мир их остановит?" – сказал он.
США, Евросоюз, Канада осудили зверства в Изюме, но о признании терроризма со стороны РФ не говорили.