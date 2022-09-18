Эксгумация тел погибших в Изюме будет проводиться еще около двух недель – мэр

Власти Изюма не исключают, что будут найдены новые захоронения Фото: ЕРА

"Работники всех служб проводят эксгумацию, выкапывают похороненных. Если есть возможность, их идентифицируют, всех отправляют в Харьков для дальнейших работ. Эта работа будет проводиться еще почти две недели, потому что захоронений очень много", – сказал мэр.

Марченко не исключает, что будут найдены новые захоронения.

"Пока новых не нашли, но говорят, что такие есть, поэтому их ищут", – объяснил мэр.

По словам Марченко, в Изюм, в котором до оккупации проживало более 45 тыс. человек, начинают возвращаться жители.

"В Изюме остается 13-15 тыс. жителей. [...] Все не вернутся, многим негде жить – разбомбленные, разбитые квартиры, дома. Впереди зима. Свет появится в городе максимум через две недели, сейчас ведутся работы по газификации города, потому что газа нет, но это будут в основном частные дома. Через месяц в Изюме будет тысяч 25-30 людей", – считает он.

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