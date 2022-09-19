Арсенал боеприпасов и две БМП. ГБР нашло в Балаклее запасной командный пункт оккупантов

Пункт оккупанты оборудовали в одном из домов на окраине города.
"Среди прочего рашисты стянули к пункту целый арсенал боеприпасов. Их спрятали в тщательно замаскированном подвале. Во время отработки объекта изъяты десятки ящиков с боеприпасами, среди которых выстрелы для пушек и танков разных калибров, мины, гранаты, метательные пороховые заряды", – говорится в сообщении.
Кроме того, в подвале был найден запас продуктов, которые оккупанты изымали у местных жителей.
Сотрудники ГБР нашли также две боевые машины пехоты с боекомплектами.
Фото: Державне бюро розслідувань / Telegram
Фото: Державне бюро розслідувань / Telegram
Фото: Державне бюро розслідувань / Telegram
Фото: Державне бюро розслідувань / Telegram
Фото: Державне бюро розслідувань / Telegram
Фото: Державне бюро розслідувань / Telegram
Фото: Державне бюро розслідувань / Telegram
Фото: Державне бюро розслідувань / Telegram
Фото: Державне бюро розслідувань / Telegram
Фото: Державне бюро розслідувань / Telegram
Фото: Державне бюро розслідувань / Telegram
Фото: Державне бюро розслідувань / Telegram
Фото: Державне бюро розслідувань / Telegram
Фото: Державне бюро розслідувань / Telegram
Фото: Державне бюро розслідувань / Telegram
Фото: Державне бюро розслідувань / Telegram
"Изъятые боеприпасы и технику ГБР передало подразделениям ВСУ. Теперь российские снаряды выстрелами вернутся к рашистам", – добавили в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Контекст:
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Балаклея была оккупирована 2 марта. Мэр города Иван Столбовой пошел на сотрудничество с оккупантами, а позднее, по информации обладминистрации, вместе с семьей уехал в РФ.
6 сентября ВСУ провели успешное контрнаступление в районе Балаклеи и отбросили российские войска на левый берег рек Северский Донец и Средняя Балаклейка, сообщил американский Институт исследования войны (ISW). 8 сентября об освобождении Балаклеи сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
10 сентября командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов официально подняли флаг Украины в освобожденной от оккупантов Балаклее.