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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Арсенал боеприпасов и две БМП. ГБР нашло в Балаклее запасной командный пункт оккупантов

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Все находки сотрудники бюро передали ВСУ
Все находки сотрудники бюро передали ВСУ
Фото: Державне бюро розслідувань / Telegram

В ходе стабилизационных мероприятий на освобожденных территориях Харьковской области сотрудники Государственного бюро расследований обнаружили в Балаклее запасной командный пункт российских военных. Об этом 19 сентября сообщила пресс-служба ГБР в Telegram.

Пункт оккупанты оборудовали в одном из домов на окраине города.

"Среди прочего рашисты стянули к пункту целый арсенал боеприпасов. Их спрятали в тщательно замаскированном подвале. Во время отработки объекта изъяты десятки ящиков с боеприпасами, среди которых выстрелы для пушек и танков разных калибров, мины, гранаты, метательные пороховые заряды", – говорится в сообщении. 

Кроме того, в подвале был найден запас продуктов, которые оккупанты изымали у местных жителей.

Сотрудники ГБР нашли также две боевые машины пехоты с боекомплектами.

"Изъятые боеприпасы и технику ГБР передало подразделениям ВСУ. Теперь российские снаряды выстрелами вернутся к рашистам", – добавили в сообщении. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Балаклея была оккупирована 2 марта. Мэр города Иван Столбовой пошел на сотрудничество с оккупантами, а позднее, по информации обладминистрации, вместе с семьей уехал в РФ.

6 сентября ВСУ провели успешное контрнаступление в районе Балаклеи и отбросили российские войска на левый берег рек Северский Донец и Средняя Балаклейка, сообщил американский Институт исследования войны (ISW). 8 сентября об освобождении Балаклеи сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

10 сентября командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов официально подняли флаг Украины в освобожденной от оккупантов Балаклее.

Теги: боеприпасы, расследование, война России против Украины, БМП, Балаклея, ГБР, деоккупация
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