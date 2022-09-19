Арсенал боеприпасов и две БМП. ГБР нашло в Балаклее запасной командный пункт оккупантов

Пункт оккупанты оборудовали в одном из домов на окраине города.

"Среди прочего рашисты стянули к пункту целый арсенал боеприпасов. Их спрятали в тщательно замаскированном подвале. Во время отработки объекта изъяты десятки ящиков с боеприпасами, среди которых выстрелы для пушек и танков разных калибров, мины, гранаты, метательные пороховые заряды", – говорится в сообщении.

Кроме того, в подвале был найден запас продуктов, которые оккупанты изымали у местных жителей. Сотрудники ГБР нашли также две боевые машины пехоты с боекомплектами. фотогалерея ( 1 из 16)

Фото: Державне бюро розслідувань / Telegram Фото: Державне бюро розслідувань / Telegram Фото: Державне бюро розслідувань / Telegram Фото: Державне бюро розслідувань / Telegram Фото: Державне бюро розслідувань / Telegram Фото: Державне бюро розслідувань / Telegram Фото: Державне бюро розслідувань / Telegram Фото: Державне бюро розслідувань / Telegram Фото: Державне бюро розслідувань / Telegram Фото: Державне бюро розслідувань / Telegram Фото: Державне бюро розслідувань / Telegram Фото: Державне бюро розслідувань / Telegram Фото: Державне бюро розслідувань / Telegram Фото: Державне бюро розслідувань / Telegram Фото: Державне бюро розслідувань / Telegram Фото: Державне бюро розслідувань / Telegram "Изъятые боеприпасы и технику ГБР передало подразделениям ВСУ. Теперь российские снаряды выстрелами вернутся к рашистам", – добавили в сообщении. Война России против Украины. Главное (обновляется)