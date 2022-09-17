Испания отправила в Украину пять самолетов с боеприпасами для крупнокалиберных артсистем – Генштаб ВСУ

"Королевство Испания отправило пять транспортных самолетов воздушных сил ВС Испании с боеприпасами для крупнокалиберных артиллерийских систем в Украину", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что с 9 сентября самолеты вылетали с авиабаз в Мадриде (один рейс) и Кадисе (четыре рейса).

"В общей сложности грузы, которые были осуществлены в эти дни, составляют 75 поддонов крупнокалиберных боеприпасов. [...] Кроме того, в ответ на четкое обращение министра обороны Украины во время последней министерской встречи в Праге министерство обороны Испании отправило грузовик с медицинскими средствами", – рассказали в ВСУ.