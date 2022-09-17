Испания отправила в Украину пять самолетов с боеприпасами для крупнокалиберных артсистем – Генштаб ВСУ

"Королевство Испания отправило пять транспортных самолетов воздушных сил ВС Испании с боеприпасами для крупнокалиберных артиллерийских систем в Украину", – говорится в сообщении.
В Генштабе отметили, что с 9 сентября самолеты вылетали с авиабаз в Мадриде (один рейс) и Кадисе (четыре рейса).
"В общей сложности грузы, которые были осуществлены в эти дни, составляют 75 поддонов крупнокалиберных боеприпасов. [...] Кроме того, в ответ на четкое обращение министра обороны Украины во время последней министерской встречи в Праге министерство обороны Испании отправило грузовик с медицинскими средствами", – рассказали в ВСУ.
Ранее ожидалось, что Испания передаст Украине 40 боевых танков Leopard 2 немецкого производства. Однако 10 июня издание Spiegel сообщило, что власти Германии не дали разрешения Испании на поставку.
Министр обороны США Ллойд Остин, который курирует работу группы "Рамштайн", говорил 20 июля, что вооружение Украине предоставляют уже 30 стран, всего к формату присоединились 50 государств.
С 24 февраля Украина воюет против российских войск, которые полномасштабно вторглись на украинскую территорию.