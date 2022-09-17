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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Испания отправила в Украину пять самолетов с боеприпасами для крупнокалиберных артсистем – Генштаб ВСУ

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Самолеты вылетали с 9 сентября
Самолеты вылетали с 9 сентября
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Испания предоставила Украине артиллерийские снаряды для систем крупного калибра. Об этом проинформировал 17 сентября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Королевство Испания отправило пять транспортных самолетов воздушных сил ВС Испании с боеприпасами для крупнокалиберных артиллерийских систем в Украину", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что с 9 сентября самолеты вылетали с авиабаз в Мадриде (один рейс) и Кадисе (четыре рейса).

"В общей сложности грузы, которые были осуществлены в эти дни, составляют 75 поддонов крупнокалиберных боеприпасов. [...] Кроме того, в ответ на четкое обращение министра обороны Украины во время последней министерской встречи в Праге министерство обороны Испании отправило грузовик с медицинскими средствами", – рассказали в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02ehQGw5aLbq5cmJVXSDcPppTdshx95GXyePXJrEbGPfyrwyo2P5RM6w81GCq99zLUl

Контекст:

Ранее ожидалось, что Испания передаст Украине 40 боевых танков Leopard 2 немецкого производства. Однако 10 июня издание Spiegel сообщило, что власти Германии не дали разрешения Испании на поставку.

Министр обороны США Ллойд Остин, который курирует работу группы "Рамштайн", говорил 20 июля, что вооружение Украине предоставляют уже 30 стран, всего к формату присоединились 50 государств.

С 24 февраля Украина воюет против российских войск, которые полномасштабно вторглись на украинскую территорию.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: оружие, Испания, война, самолет, Генштаб ВСУ, вооружение, оборона, боеприпасы, артиллерия, Мадрид, самолеты, ВСУ, война России против Украины, авиабаза, грузовик
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