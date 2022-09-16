В новый пакет военной помощи от США вошли боеприпасы для HIMARS, грузовики и артснаряды – Пентагон

В новый пакет военной помощи на $600 млн вошли:

"Чтобы удовлетворить меняющиеся потребности Украины Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине необходимые вооружения", – подчеркнул Пентагон.

Контекст:

Вместе с этим пакетом, всего с января 2021 года Соединенные Штаты выделили Украине около $15,8 млрд помощи в сфере безопасности, отметили в Пентагоне.

В сообщении уточнили, что эта помощь будет предоставлена по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Этот пакет – 21-й, выделенный Украине из запасов Пентагона с августа 2021 года. США также предоставляют Украине военную помощь в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.

Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.