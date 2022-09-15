Лидер республиканцев в Сенате США призвал дать Украине ракеты ATACMS и танки

Сенатор отметил успехи Украины в борьбе с оккупантами и заявил, что они удерживают тоталитарные режимы от того, чтобы последовать примеру президента РФ Владимира Путина. Однако ряд авторитарных стран продолжает помогать России, подчеркнул он – в частности, оружие РФ предоставляют Иран и Северная Корея, а Китай поддерживает российские нарративы.

"Украинцам нужно больше оружия, которое мы им предоставляем, им нужно начать получать его быстрее, а также им нужны новые возможности, такие как ATACMS большего радиуса действия, большие беспилотники и танки", – заявил сенатор.

Он отметил, что украинские военные быстро осваивают западное вооружение.

"Они быстро интегрировали передовые системы, такие как HIMARS, ракеты Javelin и Stinger. Колебания Запада по передаче этого оружия в нужные руки стоили жизней. Ужасов можно было бы избежать, если бы администрация Байдена и наши европейские партнеры предоставили эти инструменты раньше", – сказал Макконнелл.

Лидер республиканцев призвал Байдена объяснить партнерам в Западной Европе, что они должны увеличить свой вклад в оборону Украины.

"Он [Байден] также должен четко объяснить нашим союзникам, что каникулы в сфере нашей обороны закончились. Пора для всех нас восстановить наши войска и оборонно-промышленные базы", – подчеркнул Макконнелл.