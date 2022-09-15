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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Лидер республиканцев в Сенате США призвал дать Украине ракеты ATACMS и танки

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Митч Макконнелл высказался за усиление поддержки Украины
Митч Макконнелл высказался за усиление поддержки Украины
Фото: EPA

Лидер республиканского меньшинства в американском Сенате Митч Макконнелл, представляющий штат Кентукки, призвал администрацию президента Джо Байдена увеличить военную помощь Украине и предоставить новые виды вооружения. Об этом он сказал во время выступления в Капитолии, сообщает пресс-служба Макконнелла.

Сенатор отметил успехи Украины в борьбе с оккупантами и заявил, что они удерживают тоталитарные режимы от того, чтобы последовать примеру президента РФ Владимира Путина. Однако ряд авторитарных стран продолжает помогать России, подчеркнул он – в частности, оружие РФ предоставляют Иран и Северная Корея, а Китай поддерживает российские нарративы.

"Украинцам нужно больше оружия, которое мы им предоставляем, им нужно начать получать его быстрее, а также им нужны новые возможности, такие как ATACMS большего радиуса действия, большие беспилотники и танки", – заявил сенатор.

Он отметил, что украинские военные быстро осваивают западное вооружение.

"Они быстро интегрировали передовые системы, такие как HIMARS, ракеты Javelin и Stinger. Колебания Запада по передаче этого оружия в нужные руки стоили жизней. Ужасов можно было бы избежать, если бы администрация Байдена и наши европейские партнеры предоставили эти инструменты раньше", – сказал Макконнелл.

Лидер республиканцев призвал Байдена объяснить партнерам в Западной Европе, что они должны увеличить свой вклад в оборону Украины.

"Он [Байден] также должен четко объяснить нашим союзникам, что каникулы в сфере нашей обороны закончились. Пора для всех нас восстановить наши войска и оборонно-промышленные базы", – подчеркнул Макконнелл.

Контекст:

После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 км, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что западные партнеры, убедившись в точности использования Украиной ракетных систем HIMARS, предоставят ВСУ боеприпасы для стрельбы из этих систем на 300 км. По его словам, Украине для эффективного сдерживания врага нужно минимум 50 систем HIMARS и M270.

12 августа в Пентагоне заявили, что США не предоставляли Украине ракеты ATACMS.

16 августа Резников выразил надежду, что в США примут политическое решение о предоставлении Украине ATACMS.

Теги: США, оружие, танки, военная помощь, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, Митч Макконнелл, ATACMS
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