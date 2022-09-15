Литва передаст Украине две партии бронетранспортеров

"Литовское правительство объявило, что мы пришлем дополнительную партию бронетранспортеров. Две партии. Одна из них должна прибыть очень скоро в Украину", – сказал Ландсбергис.
Министр не сказал, какие именно бронетранспортеры это будут, но подчеркнул, что украинская армия знает, где лучше их использовать.
"Мы продолжаем напоминать нашим партнерам и союзникам в ЕС и НАТО, что этого все равно недостаточно", – добавил он.
Литва активно оказывает помощь Украине в борьбе с российскими оккупантами. Так, в июне сообщалось, что сумма военной помощи, которую Украине оказала Литва, составляет €115 млн.
20 августа министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил о подготовке двух новых пакетов военной помощи Украине. Он написал, что 29-я и 30-я партии помощи готовятся к отправке.
26 августа Анушаускас заявил, что Литва купит для ВСУ 37 дронов-камикадзе за донаты, собранные в честь Дня Независимости Украины.