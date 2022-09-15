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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Литва передаст Украине две партии бронетранспортеров

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Ландсбергис не уточнил, какие именно бронетранспортеры передадут Украине
Ландсбергис не уточнил, какие именно бронетранспортеры передадут Украине
Фото: depositphotos.com

Литва отправит Украине две партии бронетранспортеров. Об этом 14 сентября сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на совместном брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и МИД Ирландии Саймоном Ковени в Одессе, видео которого опубликовала пресс-служба МИД в Facebook.

"Литовское правительство объявило, что мы пришлем дополнительную партию бронетранспортеров. Две партии. Одна из них должна прибыть очень скоро в Украину", – сказал Ландсбергис.

Министр не сказал, какие именно бронетранспортеры это будут, но подчеркнул, что украинская армия знает, где лучше их использовать.

"Мы продолжаем напоминать нашим партнерам и союзникам в ЕС и НАТО, что этого все равно недостаточно", – добавил он.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/440959088009136/

Контекст:

Литва активно оказывает помощь Украине в борьбе с российскими оккупантами. Так, в июне сообщалось, что сумма военной помощи, которую Украине оказала Литва, составляет €115 млн.

20 августа министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил о подготовке двух новых пакетов военной помощи Украине. Он написал, что 29-я и 30-я партии помощи готовятся к отправке.

26 августа Анушаускас заявил, что Литва купит для ВСУ 37 дронов-камикадзе за донаты, собранные в честь Дня Независимости Украины.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Одесса, Литва, война, военная техника, военная помощь, Габриэлюс Ландсбергис, Дмитрий Кулеба, война России против Украины
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