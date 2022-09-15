Литва передаст Украине две партии бронетранспортеров

"Литовское правительство объявило, что мы пришлем дополнительную партию бронетранспортеров. Две партии. Одна из них должна прибыть очень скоро в Украину", – сказал Ландсбергис.

Министр не сказал, какие именно бронетранспортеры это будут, но подчеркнул, что украинская армия знает, где лучше их использовать.

"Мы продолжаем напоминать нашим партнерам и союзникам в ЕС и НАТО, что этого все равно недостаточно", – добавил он.