Литва продлила ЧП до середины декабря и с 19 сентября не будет пускать россиян с шенгенскими визами

Среди прочего на время ЧП предусматриваются ужесточение визового режима, усиление охраны границы, проверка транспорта и багажа на приграничных территориях и так далее.

Отмечается, что также прекращается прием визовых заявлений граждан РФ и Беларуси и принятие решений по этим заявлениям в визовых службах Литвы за границей – кроме случаев, когда министерство иностранных дел Литвы является посредником в выдаче виз.

При этом с 19 сентября Госпогранслужба будет пропускать в Литву через внешнюю границу ЕС только тех граждан РФ, которые "соответствуют критериям, установленным правительством".