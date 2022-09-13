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Литва продлила ЧП до середины декабря и с 19 сентября не будет пускать россиян с шенгенскими визами

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Литва прекращает прием визовых заявлений граждан РФ и Беларуси
Литва прекращает прием визовых заявлений граждан РФ и Беларуси
Фото: EPA

Сейм Литвы 68 голосами "за" ввел до 16 декабря чрезвычайное положение на границе Литвы с Россией и Беларусью. Об этом 13 сентября сообщается в пресс-релизе на сайте правительства.

Среди прочего на время ЧП предусматриваются ужесточение визового режима, усиление охраны границы, проверка транспорта и багажа на приграничных территориях и так далее.

Отмечается, что также прекращается прием визовых заявлений граждан РФ и Беларуси и принятие решений по этим заявлениям в визовых службах Литвы за границей – кроме случаев, когда министерство иностранных дел Литвы является посредником в выдаче виз.

При этом с 19 сентября Госпогранслужба будет пропускать в Литву через внешнюю границу ЕС только тех граждан РФ, которые "соответствуют критериям, установленным правительством".

Контекст:

8 сентября министр иностранных дел и премьер Эстонии Урмас Рейнсалу и Кая Каллас сообщили, что Эстония, Латвия, Литва и Польша закрывают с 19 сентября въезд для граждан России, в том числе имеющих шенгенские визы, выданные третьими государствами.

12 сентября министерство внутренних дел Литвы представило Концепцию по укреплению гражданской безопасности в стране на фоне российской агрессии против Украины. В Литве планируют закупить 900 дополнительных сирен оповещения населения, договор заключен уже на 198 из них.

Теги: Россия, Беларусь, Литва, чрезвычайное положение, граница, Госпогранслужба, Сейм Литвы, ЕС, россияне
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